Tiếp nhận hồ sơ tham dự liên hoan toàn quốc thanh niên làm sáng tạo nội dung số trên không gian mạng

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, liên hoan được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Giao diện cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Ảnh chụp qua màn hình.

Được biết, điểm nhấn của liên hoan năm nay là dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc. Việc xét chọn được triển khai trên 8 nhóm lĩnh vực, bao gồm: Lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Liên hoan dành cho công dân Việt Nam từ 16-35 tuổi (tính đến ngày 31-12-2026), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài, trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực. Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê-kíp sáng tạo nội dung theo quy định.

Hồ sơ tham dự được tiếp nhận thông qua hình thức đề cử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc do cá nhân trực tiếp tự ứng cử. Các ứng viên đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp các sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng theo hướng dẫn tại cổng đăng ký trực tuyến: https://kol.doanthanhnien.vn.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10-11-2026.