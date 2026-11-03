Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô mất trộm khi tuần tra trên quốc lộ

Vào khoảng 10h ngày 2/11, tại Km 9+100 quốc lộ 10, đoạn qua phường Lưu Kiếm, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng) phát hiện ô tô không gắn biển kiểm soát có biểu hiện bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Ô tô không gắn biển số lưu thông trên quốc lộ 10 bị phát hiện, xử lý.

Người điều khiển phương tiện được xác định là anh T.B.T., trú tại phường Uông Bí, TP. Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh T. khai nhận chiếc ô tô được lấy từ một đại lý kinh doanh xe tại phường Uông Bí. Qua xác minh ban đầu, đại diện đại lý xác nhận phương tiện trên đã bị mất trộm. Thời điểm xảy ra vụ việc hiện chưa được làm rõ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.