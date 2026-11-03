Petrolimex khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới

Củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị

Lớp học có sự tham gia của 70 học viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Petrolimex, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

Toàn cảnh lớp học

Dự lễ khai giảng có đồng chí Mai Yến Nga, nguyên Vụ phó Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, giảng viên của lớp học. Về phía Đảng ủy Petrolimex có các đồng chí: Trần Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn; Trần Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

Diễn ra trong 7 ngày, từ 30/10 đến 5/11/2026, chương trình kết hợp học tập trực tiếp với trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề học viên quan tâm. Cuối khóa, học viên viết bài thu hoạch làm cơ sở đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Chương trình gồm 10 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các học viên đồng thời được nghiên cứu những nội dung về phát triển kinh tế – xã hội; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội.

Những chuyên đề về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được đưa vào chương trình. Qua đó, học viên xác định rõ phương hướng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Petrolimex phát biểu khai mạc lớp học.

Gắn học tập lý luận với thực tiễn công tác

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Trần Văn Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Petrolimex nhấn mạnh ý nghĩa của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên mới. Việc học tập giúp mỗi học viên củng cố nền tảng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đồng thời trang bị kiến thức để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Đồng chí khái quát những nỗ lực của Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định đời sống người lao động. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu mỗi đảng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để khóa học đạt hiệu quả, đồng chí Trần Văn Giang đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận và gắn nội dung học tập với công việc tại cơ quan, đơn vị. Sau khóa học, mỗi học viên cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị và Tập đoàn.

Đồng chí Mai Yến Nga - nguyên Vụ phó Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt kiến thức tại lớp học

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới được tổ chức theo quy định của Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng. Đây là nội dung quan trọng trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, đồng thời là dịp để học viên hiểu sâu sắc hơn về mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh và Điều lệ Đảng.

Thông qua học tập, trao đổi và liên hệ thực tiễn, các đảng viên mới có thêm cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, xác định trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục phấn đấu và rèn luyện trong giai đoạn mới.