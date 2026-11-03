Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval thăm, lễ Phật tại chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương GHPGVN

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội đón tiếp phái đoàn

Thân mật đón tiếp đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Tại đây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu có lời chào mừng ngài Ajit Doval và phái đoàn Ấn Độ đến thăm tùng lâm Quán Sứ linh thiêng. Trưởng lão Hòa thượng cũng bày tỏ niềm hoan hỷ khi nhắc đến đất nước Ấn Độ - quê hương của Đức Phật và chúc phái đoàn có chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Dâng hương lễ Phật

Trong không khí cởi mở, hai bên đã có những chia sẻ, trao đổi, qua đó khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có lịch sử gắn bó hữu nghị mật thiết từ lâu đời. Đặc biệt, Phật giáo chính là sợi dây kết nối tâm linh, góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao và văn hóa tốt đẹp giữa hai quốc gia, đóng góp vào sự phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.