Ngành điện miền Trung hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo

PC Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC) cho biết đã hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình thương binh Nguyễn Hữu Thu xây dựng ngôi nhà này. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự quan tâm của ngành điện đối với người có công với cách mạng. Ngôi nhà mới giúp gia đình ông Thu cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Đại diện PC Đà Nẵng trao hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thu (thôn Hội An, xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng).

Theo ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, sự đồng hành của ngành điện cùng với chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo đã góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Ông Lê Phước Luận - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Điện lực Tiên Phước cho biết, bên cạnh nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, cán bộ công nhân viên PC Đà Nẵng luôn quan tâm các hoạt động hướng về cộng đồng, chăm lo gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nhận ngôi nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Hữu Thu và gia đình xúc động cảm ơn PC Đà Nẵng, Điện lực Tiên Phước và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ. Ngôi nhà mới giúp gia đình ổn định chỗ ở, vơi bớt khó khăn và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện EVNCPC trao hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Bình An (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 28/10, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng đã hỗ trợ 70 triệu đồng khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình hộ cận nghèo Trương Thị Bình An (trú tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Hoạt động này nằm trong chuỗi các chương trình an sinh xã hội của ngành điện, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân.

EVNCPC cho biết, trong giai đoạn 2019–2026 đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn TP Cam Ranh (cũ). Năm 2026, EVNCPC tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà tình nghĩa tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, trong đó có 5 căn tại các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa (cũ).