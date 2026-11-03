Công an Quảng Trị xây dựng mô hình học ngoại ngữ gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Đại biểu tham dự chương trình ra mắt mô hình “PA08 - chinh phục ngoại ngữ, hướng tới tương lai” tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị.

Chiều 3/11, Trung tâm Ngoại ngữ Asemlink phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức ra mắt mô hình “PA08 - chinh phục ngoại ngữ, hướng tới tương lai”.

Đây là hoạt động hướng đến xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới.

Trung tá Ngô Nhật Tân, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu phát động triển khai mô hình.

Tại chương trình, đại biểu được theo dõi nội dung giới thiệu về vai trò, tầm quan trọng của ngoại ngữ trong đời sống hiện đại, đặc biệt là yêu cầu sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, năng lực ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, xử lý tình huống và phục vụ người dân.

Ông Phan Sỹ Thắng, đại diện Trung tâm Ngoại ngữ Asemlink giới thiệu phương pháp đào tạo, cam kết đồng hành và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong quá trình học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Phát biểu phát động triển khai mô hình, Trung tá Ngô Nhật Tân, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh định hướng xây dựng phong trào học tập ngoại ngữ trong đơn vị, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và từng bước vận dụng ngoại ngữ vào thực tiễn công tác.

"Tôi đề nghị cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là Ban chủ nhiệm mô hình, chủ động phối hợp với Trung tâm Asemlink triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn Trung tâm xây dựng hình thức đào tạo linh hoạt, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, phù hợp với đặc thù công tác của lực lượng", Trung tá Ngô Nhật Tân khẳng định.

Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngoại ngữ Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Đại diện Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Trung tá Phạm Thị Huyền Trang, Phó Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngoại ngữ Công an tỉnh cũng có ý kiến phát biểu, thể hiện vai trò đồng hành, phối hợp trong việc thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ, tạo môi trường để hội viên và cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Các đại biểu trao đổi về hình thức tổ chức học tập phù hợp với đặc thù công tác của lực lượng Công an.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Phan Sỹ Thắng, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Asemlink giới thiệu phương pháp học tập và hỗ trợ của Trung tâm. Theo đó, mô hình hướng đến việc hỗ trợ người học tiếp cận ngoại ngữ thông qua phương pháp phù hợp, chú trọng thực hành, tăng cường khả năng nghe, nói và vận dụng vào các tình huống giao tiếp thực tế. Trung tâm cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa để học viên hoàn thành khóa học này.

Ông Stuart, giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Asemlink bày tỏ sự thuận lợi khi làm việc với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Cũng tại buổi ra mắt, Ban Chủ nhiệm mô hình “PA08 - chinh phục ngoại ngữ, hướng tới tương lai” chính thức được giới thiệu. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức, điều phối và duy trì các hoạt động học tập, bảo đảm mô hình được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Ban Chủ nhiệm mô hình “PA08 - chinh phục ngoại ngữ, hướng tới tương lai” chính thức ra mắt.

Thông qua mô hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, từng bước nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và chủ động hội nhập quốc tế.