Giữ hương gừng, mở giá trị mới

Hành trình khởi nghiệp của chị Nụ gắn với hướng phát triển sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên

Bén rễ ý tưởng khởi nghiệp

Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, chị Lê Thị Nụ có nền tảng về lĩnh vực chế biến thực phẩm. Tuy vậy, con đường khởi nghiệp với các sản phẩm từ thiên nhiên chỉ thực sự bắt đầu từ đầu năm 2025, khi chị dành thời gian tìm hiểu, học hỏi về dược liệu và cách tạo ra những sản phẩm phù hợp từ các nguyên liệu quen thuộc. Gừng là nguyên liệu đầu tiên chị lựa chọn.

Từ những kiến thức tự tìm tòi qua người quen và internet, chị Nụ bắt đầu thử làm trà gừng. “Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ làm một sản phẩm từ nguyên liệu gần gũi, dễ tìm, sau đó vừa làm vừa học để xem sản phẩm có phù hợp với người dùng hay không. Khi nhận được phản hồi tích cực, tôi mới mạnh dạn nghĩ đến việc đầu tư bài bản hơn”, chị Nụ chia sẻ.

Khi sản phẩm dần hoàn thiện, chị bắt đầu tính đến chuyện đầu tư thiết bị để nâng năng suất và ổn định chất lượng. Khoảng 80 triệu đồng được chị dành cho máy ép, máy nghiền, lò sấy, nồi sên cùng một số thiết bị phục vụ sản xuất.

Các sản phẩm được hoàn thiện trước khi đóng gói

Có thêm thiết bị, chị Nụ tiếp tục đưa sản phẩm lên Facebook, TikTok và Shopee để tiếp cận khách hàng. Cách bán hàng trực tuyến mở thêm một cánh cửa để những sản phẩm được làm ở một cơ sở nhỏ tại Đam Rông 2 có cơ hội đến với người tiêu dùng ở nhiều nơi. Địa phương cũng hướng dẫn chị hoàn thiện sản phẩm theo chương trình OCOP. Cuối năm 2025, trà gừng nguyên vị và cốt gừng mạch nha mật ong của chị được tỉnh Lâm Đồng công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Hai sản phẩm này cũng trở thành nền tảng để chị Nụ tiếp tục nghiên cứu, phát triển cao gừng ngải cứu, viên gừng, sáp gừng ấm, sáp đuổi muỗi, dầu gội dược liệu cùng các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Gừng, mật ong, ngải cứu, tía tô, cỏ mần trầu… từ những nguyên liệu quen thuộc dần được chị tìm tòi, kết hợp theo hướng tạo thêm giá trị từ nguồn nguyên liệu tự nhiên.

Những sản phẩm từ gừng mở rộng thêm hướng khai thác nguyên liệu tại địa phương

Gắn nguyên liệu với thị trường

Để có nguồn gừng ổn định, chị liên kết với 5 hộ dân tại xã Tân Hà Lâm Hà, tổng diện tích khoảng 3 ha. Ông Phạm Đình Hưng, một trong những hộ liên kết với chị Nụ, hiện trồng gừng trên diện tích 8 sào cho biết: “Liên kết với cơ sở chế biến giúp gia đình tôi có thêm hướng tiêu thụ cho cây gừng. Nếu đầu ra ổn định, chúng tôi cũng yên tâm hơn khi đầu tư chăm sóc và mở rộng diện tích”.

Hai sản phẩm OCOP 3 sao mở thêm cơ hội để cơ sở đưa sản phẩm từ gừng tiếp cận thị trường

Với chị Nụ, liên kết với nông dân còn giúp chủ động hơn về chất lượng nguyên liệu. Cách làm này cũng phù hợp với hướng chuyển dịch mà Đam Rông 2 đang thúc đẩy trong sản xuất nông nghiệp. Địa phương đang chú trọng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, xã có 11 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ với 127 hộ tham gia, tổng diện tích 183,79 ha và sản lượng ước đạt 5.485 tấn.

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, địa phương đang tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hình thành vùng nguyên liệu, mở rộng liên kết sản xuất và gắn chuỗi giá trị với sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. “Địa phương khuyến khích các chủ thể mạnh dạn đầu tư chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Khi nông sản được chế biến sâu, gắn với vùng nguyên liệu và thị trường, giá trị tạo ra sẽ được giữ lại nhiều hơn cho người sản xuất”, ông Chính chia sẻ.