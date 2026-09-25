Lợi ích của nước lá chanh gừng

1. Uống nước lá chanh gừng có lợi gì?

Nội dung 1. Uống nước lá chanh gừng có lợi gì? 2. Cách chế biến nước lá chanh gừng

Lá chanh và gừng đều là các loại dược liệu rất phổ biến, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tùy từng giống chanh mà lá chanh trong Đông y lại được gọi bằng các tên gọi khác nhau như thanh ninh diệp, ninh mông diệp.

Theo Đông y, lá chanh có vị cay, đắng, hơi ngọt, tính ấm, đi vào kinh phế, vị, đại trường; có tác dụng hóa đàm chỉ khái, lý khí hòa vị, khai vị, chỉ tả, định phong; thường được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý ho nhiều đờm, cảm mạo phong hàn gây ngạt mũi, đầy hơi, chướng bụng, ăn uống không tiêu, cầm tiêu chảy…

Theo các nghiên cứu hiện đại, lá chanh cũng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như kháng khuẩn, kháng nấm, giúp kiểm soát đường huyết, chống viêm, giảm đau, bảo vệ da, bảo vệ gan, bảo vệ tim mạch…

Kết hợp lá chanh với gừng tạo nên tác dụng hiệp đồng, tốt cho sức khoẻ. Ảnh AI

Trong Đông y, gừng cũng là một vị thuốc thường xuyên xuất hiện trong nhiều bài thuốc cổ phương. Gừng tươi được Đông y gọi là sinh khương, có vị cay, tính ấm, đi vào kinh phế, tỳ, vị; có tác dụng phát hãn giải biểu, ôn trung chỉ ẩu, ôn phế chỉ khái, giải độc; thường được ứng dụng trong điều trị các chứng cảm mạo phong hàn, tỳ vị hư hàn gây nôn mửa, ho suyễn nhiều đờm do lạnh, trúng độc…

Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh gừng có rất nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt phải kể đến một số tác dụng như chống nôn mửa, giảm đau, kháng viêm, kích thích nhu động ruột, tăng cường độ nhạy insulin, ức chế sự kết tập tiểu cầu…

Khi kết hợp gừng và lá chanh, dưới tác dụng hiệp đồng, nước lá chanh gừng trở thành một phương thuốc có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với việc chỉ dùng lá chanh đơn độc:

- Nếu lá chanh thiên về hành khí, hóa đàm với tác dụng tương đối hòa hoãn, thì gừng với vị cay, tính ấm, lại mang đặc tính phát tán, ôn trung khá mạnh mạnh, biến tác dụng tán hàn của nước lá chanh thành tác dụng phát hãn giải biểu, làm tấu lý khai mở, mồ hôi toát ra ngoài, là phương thuốc trị cảm mạo phong hàn hết sức hiệu quả.

- Tăng thêm công năng cầm nôn mửa do gừng vốn được mệnh danh là "Thánh dược chỉ ẩu". Nếu bệnh nhân ăn uống đình trệ, bụng lạnh, đầy hơi, lá chanh giúp giáng khí, hành trệ, còn gừng sẽ cầm ngay triệu chứng nôn mửa, buồn nôn.

- Trục thủy ẩm, cắt ho đờm nhanh hơn vì cả hai vị thuốc đều đi vào kinh phế, gừng ôn phế trừ hàn ẩm, lá chanh hành khí tiêu đờm. Phối hợp lá chanh và gừng giúp cắt đứt tận gốc nguyên nhân sinh đờm loãng bọt trắng do phế hàn.

Dưới góc nhìn khoa học hiện đại, kết hợp lá chanh và gừng cũng giúp tạo nên tác dụng kháng viêm, giảm đau kép, đồng thời giúp giảm buồn nôn, kích thích tuần hoàn ngoại vi tốt hơn.

2. Cách chế biến nước lá chanh gừng

Nguyên liệu: Lá chanh bánh tẻ tươi 5 - 7 lá, gừng tươi 3 - 5 lát thái mỏng, nước lọc 300 - 500ml, 1 - 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Cách làm:

Lá chanh ngâm rửa qua nước muối loãng, để thật ráo nước, trước khi pha thì vò xát nhẹ tay.

Gừng rửa sạch, thái lát mỏng.

Đun sôi lượng nước đã chuẩn bị, thả gừng vào, hạ lửa nhỏ liu riu đun trong khoảng 3 - 5 phút để chiết xuất triệt để các hợp chất tốt có trong gừng.

Tắt bếp, đợi vài phút phút để nhiệt độ nước hạ xuống khoảng 80 - 85°C.

Thả lá chanh vào ấm, lập tức đậy nắp kín, ủ trong 5 phút.

Chắt toàn bộ nước cốt ra tách, vớt bỏ phần bã dược liệu.

Khi nước trà còn hơi ấm, hòa thêm chút mật ong, khuấy đều và thưởng thức khi còn ấm.

Lưu ý: Mặc dù có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, nước lá chanh gừng không thích hợp sử dụng cho những người mắc chứng phế nhiệt, người âm hư hỏa vượng, huyết nhiệt theo Đông y, người bệnh đang dùng thuốc chống đông máu theo y học hiện đại. Người bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng, phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu, người chuẩn bị phẫu thuật, người tuổi cao hư nhược, biểu hư cần thận trọng trước khi sử dụng.