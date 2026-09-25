Đảng ủy các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên hưu trí

Đông đảo cán bộ hưu trí tham gia hội nghị thông tin tình hình thời sự. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Cán bộ, đảng viên hưu trí và cán bộ, đảng viên chủ chốt thuộc 4 phường được thông tin về tình hình chung của thành phố sau sáp nhập, hợp nhất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; định hướng công tác tuyên truyền thời gian đến; thông tin một số tình hình trong nước và thế giới.

Báo cáo viên thông tin một số nội dung về tình hình chung của thành phố sau sáp nhập đến với cán bộ, đảng viên hưu trí. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ban Thường vụ Đảng ủy các phường mong muốn cán bộ, đảng viên hưu trí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực trao đổi, tuyên truyền, vận động tại gia đình và khu dân cư; chủ động trao đổi những vấn đề còn băn khoăn, những nội dung phát sinh từ thực tiễn để báo cáo viên thông tin, làm rõ.

Hội nghị góp phần cung cấp thông tin chính thống, giúp cán bộ, đảng viên hưu trí và cán bộ, đảng viên chủ chốt của các phường có thêm cơ sở nắm bắt tình hình thời sự, phục vụ công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tại cơ sở.