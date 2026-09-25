Xuất nhập khẩu Việt Nam – Canada đạt gần 7 tỷ USD, mặt hàng nào có kim ngạch lớn nhất?

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, kim ngạch xuất khẩu sang Canada trong 8 tháng năm 2026 đạt 5,89 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 1,01 tỷ USD, tăng 48,9% YoY.

Điện tử, dệt may xuất khẩu nhiều nhất

Trong kỳ, hàng điện tử và dệt may là nhóm có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Canada. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 861 triệu USD, tăng 50,4% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang nước này đạt 851 triệu USD, tăng 49,5% YoY; điện thoại và linh kiện đạt 685 triệu USD, tăng 30,6% YoY.

Trong kỳ, Việt Nam thu về 804 triệu USD từ xuất khẩu dệt may sang Canada, giảm 3% YoY; giày dép tăng 4,9% YoY, lên mức 435 triệu USD.

Trong nhóm xuất khẩu sang Canada đạt trị giá trên 100 triệu USD trở lên còn có gỗ và sản phẩm gỗ đạt 207 triệu USD, tăng 12,2% YoY; thủy sản đạt 196 triệu USD, tăng 11,8% YoY.

Phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu đạt 187 triệu USD, giảm 5,5% YoY; đồ chơi, dụng cụ, thể thao và bộ phận giảm 15,8% YoY, còn 165 triệu USD; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 106 triệu USD, giảm 12,8% YoY.

Tổng trị giá 10 mặt hàng trên đạt 4,49 tỷ USD, tương ứng chiếm 76% tỷ trọng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada.

Trong nhóm nông sản, nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này đều tăng cao (ngoại trừ cà phê). Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 92,8 triệu USD, tăng 39,5% YoY; rau quả đạt 61,9 triệu USD, tăng 25,8% YoY; hạt tiêu đạt 24,9 triệu USD, tăng 28,3% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Canada giảm sâu 44,2% so với cùng kỳ năm 2025, còn 22,9 triệu USD.

Một số mặt hàng khác xuất khẩu sang Canada tăng mạnh như hóa chất tăng 117% YoY, đạt 53,9 triệu USD; vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 47,4% YoY, đạt 14,3 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 50% YoY, đạt 13,5 triệu USD.

Nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh

Lúa mì là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Canada, với trị giá 153,8 triệu USD trong 8 tháng qua, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai là quặng và khoáng sản khác với trị giá 142,9 triệu USD, tăng tới 597% so với mức 20,5 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2025.

Trong Top 5 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất từ Canada, Việt Nam còn chi 59,1 triệu USD để nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 115% so với mức 27,4 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu phân bón lại giảm 12,1% YoY, còn 47 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 8,8% YoY, đạt 45,7 triệu USD.

Tổng kim ngạch các mặt hàng trên đạt 448,5 triệu USD, tương ứng chiếm 44% tỷ trọng nhập khẩu từ Canada.

Trong kỳ, một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Canada tăng cao như phế liệu sắt thép với +46,1% YoY, đạt 41,5 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 43,4% YoY, ở mức 39,3 triệu USD; sản phẩm hóa chất tăng 49% YoY, đạt 16,4 triệu USD.

Ở nhóm nông thủy sản, ngoài lúa mì, Việt Nam còn chi 43,3 triệu USD để nhập khẩu thủy sản, tăng 28,4% YoY; đậu tương đạt 40,5 triệu USD, giảm 37,4% YoY; rau quả đạt 11,3 triệu USD, tăng 17,7% YoY.