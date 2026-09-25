Giá bạc trong nước đồng loạt tăng, thế giới giảm

Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đều được các thương hiệu điều chỉnh tăng trong biên độ hẹp.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua với giá bạc miếng, lên mức 2,197-2,265 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi của thương hiệu này đầu phiên giao dịch hôm nay cũng tăng lên mức 58,586-60,399 triệu đồng/kg (mua - bán), đắt hơn 213.000 đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay được điều chỉnh đi lên, giao dịch ở mức 2,174-2,241 triệu đồng/lượng (mua - bán), đắt hơn 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá bạc thỏi của Ancarat cũng tăng 266.000 đồng/kg ở chiều mua và đắt hơn 267.000 đồng/kg ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, lên mức 57,973-59,76 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Ancarat

Tương tự, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) được điều chỉnh lên mức 2,178-2,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi lên ngưỡng 58,08-60 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với kết phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của SBJ hôm nay tăng 3.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này đắt hơn 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc suy yếu. Lúc 9h40' ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 63,68 USD/ounce, giảm 0,07% so với phiên trước.

Giá bạc thế giới đi xuống khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng.

Đồng USD đã lên mức cao nhất trong khoảng hai tháng gần đây, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD mạnh khiến bạc trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc. Diễn biến này đang tạo áp lực lên cả bạc và nhóm kim loại quý nói chung.