Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, mở rộng hợp tác đa ngành

Kết nối Việt Nam với trung tâm công nghiệp lớn của Ấn Độ

Ngày 21/9/2026, nhân chuyến công tác của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh tại bang Tamil Nadu, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) - Hội đồng bang Tamil Nadu và Phòng Thương mại Andhra tổ chức chương trình giao lưu, xúc tiến thương mại - đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp tại Chennai.

Tiến sĩ Ashok Verghese, Đồng Chủ tịch Hội đồng FICCI bang Tamil Nadu, Phó Hiệu trưởng Hindustan Institute of Technology and Science và Phó Chủ tịch Hindustan Group of Institutions, đánh giá cao chuyến thăm và cuộc đối thoại trực tiếp giữa Đại sứ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp Tamil Nadu.

Ông Narasimhan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Andhra, có bài phát biểu đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và các phòng thương mại trong việc chuyển tiềm năng của quan hệ Việt Nam – Ấn Độ thành những quan hệ thương mại và đầu tư cụ thể.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ cần trở thành một trong những động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Tamil Nadu, với thế mạnh về công nghiệp chế tạo, ô tô và xe điện, điện tử, công nghệ thông tin, năng lượng, logistics, giáo dục và nguồn nhân lực kỹ thuật, được đánh giá là một trong những địa bàn có nhiều tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác tại miền Nam Ấn Độ.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh phát biểu tại diễn đàn.

Thương vụ đề xuất 5 nhóm hợp tác tiềm năng

Trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho rằng dư địa hợp tác Việt Nam - Tamil Nadu còn rất lớn và cần được tiếp cận theo hướng thực chất hơn, chuyển từ xúc tiến, giới thiệu cơ hội sang kết nối đối tác, dự án, nguồn cung và địa điểm đầu tư cụ thể.

Tham tán Bùi Trung Thướng phát biểu tại diễn đàn.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, có ít nhất 5 nhóm lĩnh vực hai bên có thể tập trung thúc đẩy.

Thứ nhất, nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và chế biến nông sản. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều sản phẩm mang tính bổ trợ, tạo cơ hội mở rộng thương mại trái cây, nông sản, thủy sản, gia vị và thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, để thương mại nông sản phát triển bền vững, hai bên cần đồng thời giải quyết các vấn đề về mở cửa thị trường, kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng, kho lạnh, chuỗi cung ứng lạnh và hệ thống phân phối.

Thứ hai, cảng biển, vận tải biển và logistics. Đây là lĩnh vực Thương vụ đặc biệt đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Chennai quan tâm. Tamil Nadu có lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý hướng ra Vịnh Bengal và sở hữu các cảng biển lớn; trong khi Việt Nam nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng và ngày càng đóng vai trò lớn trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á.

Do đó, cần nghiên cứu tăng cường kết nối vận tải giữa Chennai, Thoothukudi và các cảng biển của Việt Nam, qua đó giảm thời gian và chi phí vận chuyển, đặc biệt đối với nông sản, thực phẩm, hàng công nghiệp và nguyên vật liệu.

“Nếu tăng được kết nối trực tiếp giữa các cảng miền Nam Ấn Độ và Việt Nam, chúng ta không chỉ thúc đẩy thương mại song phương mà còn có thể kết nối hai hệ sinh thái sản xuất, đưa doanh nghiệp Tamil Nadu tiếp cận ASEAN thông qua Việt Nam và giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường miền Nam Ấn Độ”, Tham tán Bùi Trung Thướng nhấn mạnh.

Thứ ba, đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Thương vụ mời các doanh nghiệp Tamil Nadu trong các ngành điện tử, linh kiện ô tô, cơ khí - chế tạo, dược phẩm, hóa chất, nhựa, chế biến thực phẩm, dệt may và công nghiệp hỗ trợ nghiên cứu Việt Nam không chỉ như một thị trường tiêu thụ mà còn là địa điểm sản xuất, tìm kiếm nguồn cung và nghiên cứu - phát triển.

Theo Thương vụ, mạng lưới khu công nghiệp, khu chế xuất cùng hệ thống các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam có thể tạo điều kiện để nhà đầu tư Ấn Độ vừa khai thác thị trường Việt Nam, vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ASEAN và quốc tế.

Thứ tư, công nghệ, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo. Với thế mạnh công nghệ và nguồn nhân lực của Chennai, hai bên có thể tăng cường hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, điện tử, bán dẫn, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh.

Thứ năm, du lịch, y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực có nhiều khả năng phát triển song song với sự gia tăng kết nối kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại diễn đàn, thành phần doanh nghiệp tham dự trải rộng trên các lĩnh vực vận tải biển, logistics, kỹ thuật - công nghiệp, năng lượng xanh, công nghệ thông tin, y tế, nhựa, bao bì, giáo dục đại học, khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp. Các đơn vị tham gia gồm Sea Queen Shipping Services, Sattva Logistics, INOX Green Energy Services, SIMS Hospitals, Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Nhựa Ấn Độ (PLEXCONCIL), Đại học VIT, Trung tâm Ươm tạo và Khởi nghiệp Ganesan, Mạng lưới Khởi nghiệp Quốc gia cùng các doanh nghiệp công nghệ và giải pháp số.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Thương vụ đề xuất xây dựng các nhóm kết nối chuyên ngành, tập trung vào logistics, vận tải biển, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, nghiên cứu chung, thương mại hóa công nghệ và kết nối trong lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch.

Việc FICCI Tamil Nadu và Phòng Thương mại Andhra phối hợp tổ chức diễn đàn góp phần mở rộng mạng lưới xúc tiến thương mại của Việt Nam tại miền Nam Ấn Độ.

Phát biểu kết thúc chương trình, ông P. R. Padmanabhan, Chủ tịch phụ trách Ngoại thương của Phòng Thương mại Andhra, đánh giá cao cuộc trao đổi và triển vọng tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, sau diễn đàn, trọng tâm sẽ là theo dõi các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, kết nối đối tác Việt Nam và Ấn Độ, hỗ trợ khảo sát thị trường và đầu tư, đồng thời tăng cường phối hợp với FICCI và Phòng Thương mại Andhra trong các chương trình xúc tiến tiếp theo.