Chứng khoán PSI ghi dấu ấn mới tại IR Awards 2026, mở rộng nền tảng tăng trưởng

Ngày 24/9/2026, tại Lễ vinh danh IR Awards 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (Chứng khoán PSI) được xướng tên tại hai hạng mục giải thưởng dành cho doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) nổi bật: Doanh nghiệp có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất và Doanh nghiệp có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

Trước khi bước vào vòng bình chọn, Chứng khoán PSI đã vượt qua quá trình khảo sát công bố thông tin trên toàn thị trường để trở thành một trong 6 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (Small Cap) được đề cử tại IR Awards 2026.

Chứng khoán PSI được vinh danh ở hạng mục Small Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất.

Sự trở lại của Chứng khoán PSI tại IR Awards năm nay mang thêm ý nghĩa khi doanh nghiệp từng ghi dấu ấn tại chương trình vào năm 2022. Khi đó, Chứng khoán PSI đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục dành cho nhóm Small & Micro Cap: Top 2 doanh nghiệp có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất và Top 3 doanh nghiệp có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất. Sau bốn năm, việc tiếp tục xuất hiện trong nhóm doanh nghiệp được vinh danh cho thấy hoạt động IR tại Chứng khoán PSI không chỉ mang tính thời điểm, mà đang được duy trì trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Chứng khoán PSI nhận vinh danh ở hạng mục Small Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

IR Awards là chương trình thường niên do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) phối hợp tổ chức. Kỳ đánh giá năm 2026 khảo sát hoạt động công bố thông tin của 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX. Từ 459 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin, chương trình tiếp tục lựa chọn các đại diện tiêu biểu tham gia vòng chung khảo, dựa trên những tiêu chí về hoạt động IR, tính minh bạch tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Chứng khoán PSI từng bước chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, mở rộng nội dung bằng tiếng Anh và tăng cường kết nối với cổ đông, nhà đầu tư. Việc được ghi nhận tại IR Awards vì vậy cũng phản ánh một phần quá trình doanh nghiệp nâng cao chất lượng tương tác với thị trường. Với một doanh nghiệp niêm yết, IR ngày càng vượt ra ngoài phạm vi của hoạt động công bố thông tin theo quy định. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và duy trì đối thoại với cổ đông, nhà đầu tư đang trở thành một phần quan trọng trong cách doanh nghiệp xây dựng uy tín trên thị trường vốn.

Dấu ấn IR song hành cùng những hướng phát triển mới

Sự ghi nhận tại IR Awards 2026 diễn ra trong thời điểm Chứng khoán PSI chuẩn bị bước sang dấu mốc 20 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu kết quả kinh doanh phản ánh hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp tại từng thời điểm, niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư lại cần được tích lũy trong một quá trình dài hơn. Với Chứng khoán PSI, lần được vinh danh tại IR Awards 2026 nối tiếp dấu ấn năm 2022 là một sự ghi nhận đáng chú ý trên hành trình đó.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Chứng khoán PSI xác định mối quan hệ với cổ đông và cộng đồng đầu tư cần được xây dựng trên ba yếu tố: hiệu quả hoạt động, sự nhất quán trong định hướng phát triển và tính minh bạch trong thông tin.

Từ dấu ấn tại IR Awards 2026, Chứng khoán PSI đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hoạt động quan hệ nhà đầu tư và tăng cường kết nối với thị trường. Đây cũng là những nền tảng để doanh nghiệp bước vào tuổi 20 với một vị thế mới và những mục tiêu phát triển dài hạn hơn.

Song song với việc nâng cao chất lượng quản trị và quan hệ nhà đầu tư, Chứng khoán PSI cũng đang từng bước củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Thời gian qua, Công ty đã kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đồng thời mở rộng năng lực nghiệp vụ với việc triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Đây là bước chuẩn bị đáng chú ý trong bối cảnh hạ tầng và cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Những chuyển động về quản trị và năng lực nghiệp vụ diễn ra cùng với sự cải thiện trong hiệu quả kinh doanh. Trong nửa đầu năm 2026, Chứng khoán PSI ghi nhận hơn 41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt gần 237 tỷ đồng, với nguồn thu chủ yếu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), cùng hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán và các dịch vụ khác. Trong khi đó, tổng chi phí giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động.

Năm 2026, Chứng khoán PSI đặt kế hoạch tổng doanh thu 505,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50,60 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 13% so với năm 2025. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện gần 47% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Cùng với việc củng cố bộ máy quản trị và chuẩn bị những năng lực nghiệp vụ mới, kết quả này tạo thêm nền tảng để PSI bước vào dấu mốc 20 năm hoạt động với dư địa phát triển rộng hơn.