Giữ đam mê cầu lông

Đoàn Đà Nẵng thi đấu thành công, giành 8 huy chương tại Giải cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026. Ảnh: NVCC

Nhằm giúp các tay vợt nuôi dưỡng đam mê và đẩy mạnh phát triển phong trào, thành phố tổ chức nhiều giải đấu và tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển cầu lông trung, cao tuổi thành phố tham gia sân chơi toàn quốc với những kết quả tích cực.

Sôi nổi hoạt động phong trào

Cầu lông được ghi nhận là một trong những môn thể thao có phong trào lan tỏa mạnh trên địa bàn Đà Nẵng. Đây là môn thể thao dễ chơi, phù hợp với nhiều đối tượng, độ tuổi.

Đối với người trung cao tuổi, cầu lông giúp rèn luyện sức khỏe, giữ sự dẻo dai, nhanh nhẹn. Tại các sân tập cầu lông cùng các khu vui chơi thể thao trên địa bàn thành phố, không khó bắt gặp hình ảnh người trung, cao tuổi chơi cầu lông.

Gần 70 tuổi, ông Nguyễn Đạt Cầu (phường Thanh Khê) vẫn giữ được sự khéo léo nhờ chơi cầu lông thường xuyên. Đây là niềm đam mê ông theo đuổi từ nhỏ.

“Từ sân tập, tôi đã kết nối những người có đam mê và duy trì chơi cầu lông cùng nhau thường xuyên. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, cầu lông mang đến cho tôi tinh thần thoải mái để sống tốt hơn. Tôi nghĩ rằng, mỗi người cao tuổi nên tập một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, trong đó cầu lông là một sự lựa chọn tốt”, ông Cầu chia sẻ.

Có chung niềm đam mê cầu lông, bà Nguyễn Thị Thủy (phường Quảng Phú) tập luyện cùng bạn bè vào mỗi buổi chiều hằng ngày. Bà cho biết, hơn 10 năm chơi cầu lông, niềm đam mê trong bà ngày một lớn. Với bà, cầu lông giúp cân bằng cuộc sống ở tuổi trên 40.

Ông Phạm Vũ Chí Cường, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố nhìn nhận, sự hưởng ứng nhiệt tình cùng thói quen tập luyện, thi đấu cầu lông thường xuyên ở các đối tượng, độ tuổi đã góp phần đưa cầu lông thành môn thể thao có sự lan tỏa lớn trên địa bàn thành phố.

Trước sự phát triển của phong trào, nhiều sân tập được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của người chơi. Nhiều câu lạc bộ dành cho người trung, cao tuổi cũng được thành lập, hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên.

Đoàn Đà Nẵng nhận cờ thi đấu xuất sắc tại Giải cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng. Ảnh: NVCC

Dấu ấn ở sân chơi quốc gia

Nhằm đẩy mạnh sự phát triển của phong trào, thành phố tổ chức nhiều giải đấu; trong đó Giải cầu lông trung, cao tuổi các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra hằng năm. Từ sân chơi này, niềm đam mê được tiếp lửa, đồng thời thành phố tuyển chọn các tay vợt xuất sắc dự giải đấu toàn quốc.

Tại Giải cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026 vừa khép lại, đoàn vận động viên của thành phố thi đấu thành công, mang về 8 huy chương.

Giải do Cục Thể dục thể thao, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây là sân chơi nhằm nâng cao sức khỏe, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong lứa tuổi trung, cao tuổi, góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.

Giải đấu quy tụ hơn 230 vận động viên xuất sắc đến từ 14 đoàn thể thao đại diện cho các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc, tranh tài ở 9 nhóm tuổi. Đội tuyển cầu lông trung, cao tuổi Đà Nẵng tham dự giải với gần 20 thành viên.

Kết quả, đoàn Đà Nẵng giành 8 huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng; xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Ở nội dung đôi nữ 41-45 tuổi, đôi vận động viên Lưu Đông Thảo và Nguyễn Thị Thủy thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh trong từng pha cầu, trận đấu, lần lượt vượt qua đối thủ mạnh để mang về Huy chương Vàng. Cặp vận động viên Viên Quang Vũ và Nguyễn Việt Thắng cũng thể hiện phong độ cao ở nội dung đôi nam 51-55 tuổi để giành Huy chương Vàng.

Các Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thế Hiệu và Trần Văn Tâm ở nội dung đôi nam 61-65 tuổi; Nguyễn Thị Bích Sơn và Đinh Thị Thìn ở nội dung đôi nữ 61-65 tuổi; Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Thị Thanh Tịnh ở nội dung đôi nam nữ 51-55 tuổi.

Các Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Nguyễn Đạt Cầu và Bùi Rê ở nội dung đôi nam 66-70 tuổi; Trần Khánh Huy và Lê Quang Lộc ở nội dung đôi nam 56-60 tuổi; Phan Thị Thanh và Lê Thị Thông ở nội dung 56-60 tuổi.

Theo Trung tâm Thể dục thể thao Đà Nẵng, đây là thành tích tốt nhất kể từ năm 2019 đến nay của đoàn vận động viên thành phố tại giải cầu lông trung, cao tuổi quốc gia; đồng thời cho thấy bước tiến bền vững qua các giải đấu. Năm 2025, đội tuyển cầu lông trung cao tuổi thành phố giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Kết quả tại sân chơi cấp quốc gia tiếp thêm động lực để vận động viên tiếp tục nỗ lực tập luyện và thi đấu, qua đó góp phần đưa phong trào cầu lông ở người trung, cao tuổi phát triển mạnh hơn.