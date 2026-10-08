Lịch thi đấu vòng 11 Giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Sau 9 trận, TP.HCM I có 25 điểm, hơn Hà Nội I 6 điểm và Thái Nguyên T&T 7 điểm. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng đang duy trì thành tích bất bại với 8 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 30 bàn và chỉ 3 lần để thủng lưới.

TP.HCM I (áo đỏ) đang có phong độ cao tại giải năm nay

Sự ổn định là lợi thế lớn nhất của TP.HCM I trong chặng đường còn lại. Với hiệu suất ghi bàn và phòng ngự vượt trội, nhà đương kim vô địch đang nắm quyền tự quyết.

Điều đáng chờ đợi là liệu các đối thủ có thể tận dụng những thời điểm TP.HCM I sẩy chân để thu hẹp khoảng cách hay không.

Ở vòng 10, TP.HCM I gặp Than KSVN lúc 16 giờ trên sân nhà Ngãi Giao. Đại diện vùng Mỏ mới thắng 2 trong 8 trận, ghi 11 bàn và thủng lưới 14 lần. Với phong độ cùng chiều sâu lực lượng tốt hơn, TP.HCM I được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm.

Cùng giờ, Hà Nội I làm khách của Phong Phú Hà Nam. Đội bóng Thủ đô hiện có 19 điểm và gần như không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì sức ép lên đội đầu bảng. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng lực lượng trẻ.

Ở trận còn lại lúc 18 giờ, Thái Nguyên T&T tiếp Hà Nội II. Với 18 điểm sau 8 trận, đội bóng của HLV Văn Thị Thanh có cơ hội thuận lợi để cải thiện điểm số khi đối thủ mới giành được 2 điểm sau 9 trận.

Cục diện hiện tại vẫn nghiêng rõ về TP.HCM I. Cuộc đua vô địch chỉ có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu đội đầu bảng bắt đầu đánh mất sự ổn định trong những vòng đấu tới.

Lịch thi đấu vòng 11 ngày 8.10:

18h00: Thái Nguyên T&T – Hà Nội II (sân Thái Nguyên)

16h00: TP.HCM I – Than KSVN (sân Ngãi Giao, TP.HCM)

16h00: Phong Phú Hà Nam – Hà Nội I (sân Hà Nam)