Vòng 3 V.League 2026-2027: Thiên Trường dậy sóng

Sau kỳ nghỉ FIFA Days, V.League trở lại với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Trận đấu sớm nhất của vòng 3 đã khép lại với chiến thắng 3-0 của Công an Hà Nội (CAHN) trước Đồng Nai. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mano Polking duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, giành 9 điểm và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tâm điểm vòng 3 V.League 2026-2027 là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường (Ảnh: Đức Cường).

Ngược lại, tân binh Đồng Nai tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại thứ ba liên tiếp. Những hạn chế về lực lượng, đặc biệt ở nhóm ngoại binh, khiến đội bóng miền Đông Nam Bộ đối diện nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Tại sân Thiên Trường, Nam Định đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Ninh Bình. Đội bóng thành Nam mới có một chiến thắng và một thất bại, tạm đứng thứ năm với 3 điểm. Lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng, nhưng thầy trò đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ.

Trong khi đó, Ninh Bình đang thể hiện phong độ ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ hai. Nếu đánh bại Nam Định, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có 9 điểm, bắt kịp CAHN trong cuộc đua ngôi đầu. Đây cũng là cơ hội để nhà cầm quân này tiếp tục khẳng định dấu ấn tại đội bóng mới.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Thể Công Viettel và Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng áo lính được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng và hướng tới chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn có khả năng tạo ra bất ngờ bằng lối chơi khó chịu.

Bên cạnh đó, Hà Nội FC chịu sức ép lớn trước cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh. Sau hai trận toàn thua, đội bóng Thủ đô cần một chiến thắng để thoát khỏi khủng hoảng và giảm áp lực lên HLV Harry Kewell.

Lịch thi đấu vòng 3 V.League 2026-2027: 19h15 ngày 8/10 Thể Công vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17h00 ngày 10/10 HAGL vs Đà Nẵng 18h00 ngày 10/10 Nam Định vs Ninh Bình 18h00 ngày 10/10 Hải Phòng vs Thanh Hóa 18h00 ngày 11/10 SLNA vs CATP.HCM 19h15 ngày 11/10 Hà Nội vs Bắc Ninh