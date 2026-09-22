Giới trẻ đổ về Hàng Mã vui chơi Trung thu

VIDEO: Biển người đổ về phố Hàng Mã chơi Trung thu.

Nằm tại trung tâm phố cổ, Hàng Mã là tâm điểm của Hà Nội mỗi dịp Trung thu. Những ngày này, con phố rực rỡ sắc đỏ với hàng vạn đèn lồng, đồ chơi truyền thống, trở thành không gian văn hóa sầm uất, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, chụp ảnh.

Dịp Trung thu, nơi đây đón hàng nghìn lượt khách mỗi tối. Con đường rộng khoảng 8 m và dài 400 m gần như chật kín người đi lại.

Khách quây kín một quầy hàng bán đồ chơi truyền thống và hiện đại.

Những món đồ chơi như đèn lồng, mặt nạ, đầu lân... có giá từ 30.000 đến hàng trăm nghìn đồng.

Phố Hàng Mã lâu nay là điểm check in quen thuộc của giới trẻ﻿ để chụp ảnh, lưu giữ các khoảnh khắc kỷ niệm với không gian rực rỡ sắc màu.

Nhiều ''nàng thơ'' phải xếp hàng chờ đến lượt để canh góc chụp đẹp.

Các gia đình đưa trẻ nhỏ đến trải nghiệm không khí Trung thu trên phố cổ.

"Em không nghĩ hôm nay lên lại đông thế này, chỉ có thể nhích từng bước một, các món đồ chơi đều phải xem nhanh để di chuyển." - Hà Anh (phưòng Láng) nói.

Nằm tại trung tâm phố cổ, Hàng Mã không chỉ là điểm giao thương sầm uất, nơi đây được ví như biểu tượng văn hóa sống động, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và hồn cốt Tết đoàn viên truyền thống của người Hà Nội.