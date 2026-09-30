Gia Lai: Xếp hạng di tích lịch sử Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Đồn 649

UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đồn 649 là di tích lịch sử cấp tỉnh

Nằm trên nền Đồn 649 cũ tại thôn Cửa Khẩu (xã Ia Dom), di tích là nơi lưu giữ những dấu tích của một trận chiến ác liệt trên tuyến biên giới, đồng thời là địa chỉ tưởng niệm, tri ân và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Theo hồ sơ di tích, tiền thân của Đồn 649 là Đồn 23, được thành lập ngày 15.6.1975. Đến ngày 6.10.1977, đơn vị được đổi tên thành Đồn 649. Trong những năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt.

Đặc biệt, từ ngày 18 - 26.6.1978, cán bộ, chiến sĩ Đồn 649 đã chiến đấu liên tục trong 9 ngày đêm giữa điều kiện khốc liệt. Trận chiến khiến 11 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.

Sau chiến tranh, Nhà bia tưởng niệm được xây dựng trên nền Đồn 649 cũ để tưởng nhớ những người đã hy sinh. Công trình được khởi công năm 2000, qua nhiều giai đoạn sửa chữa, tôn tạo và khánh thành ngày 20.2.2019.

Từ đó, nơi đây trở thành không gian tưởng niệm trang nghiêm, gắn với ký ức về những năm tháng chiến đấu, bảo vệ biên cương của cán bộ, chiến sĩ Đồn 649.

Di tích hiện gồm nhà bia tưởng niệm, bia ghi danh, khuôn viên cùng hệ thống công sự, trận địa và giếng nước còn được bảo tồn. Những dấu tích này góp phần tái hiện một phần đời sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tại Đồn 649 trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Nhà bia tưởng niệm Đồn 649 là nơi tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ

Di tích cách Quốc lộ 19 khoảng 50m, cách mốc biên giới số 30 và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh khoảng 1km, cách Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hiện nay khoảng 2km. Khu vực di tích nằm trên nền đất cao, hướng ra Quốc lộ 19, tạo không gian trang nghiêm giữa vùng biên giới.

Theo quyết định xếp hạng, tổng diện tích khu vực bảo vệ di tích là 14.172,2m², trong đó khu vực bảo vệ I rộng 8.788,9m² và khu vực bảo vệ II rộng 5.383,3m². UBND xã Ia Dom được giao quản lý di tích, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị.

Việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh góp phần ghi nhận giá trị của địa điểm gắn với những năm tháng chiến đấu và sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới Tây Nam; đồng thời tạo cơ sở để địa phương tiếp tục gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Giữa vùng biên cương hôm nay, Nhà bia tưởng niệm Đồn 649 không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là một “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Những tên tuổi được khắc ghi cùng các dấu tích còn lại nơi đây nhắc nhớ về sự hy sinh của 11 cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo vệ từng tấc đất biên giới của Tổ quốc.