Nhiệt điện Phả Lại lan tỏa yêu thương trong 'Đêm hội Trăng rằm'

Tối 25/9/2026 (tức rằm tháng Tám), tại sân khấu Thạch Thủy, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 dành cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, hơn 1.000 suất quà Trung thu đã được trao tới các em nhỏ; cùng với đó là những phần quà dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Các cháu thiếu nhi cùng thầy cô giáo và Đoàn Thanh niên PPC tại “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Đoàn Thanh niên công ty đã phối hợp với các trường họp trên địa bàn phường Chí Linh - Thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình với mong muốn tạo một sân chơi ý nghĩa, để các em được gặp gỡ, vui chơi và cùng nhau đón một mùa Trung thu thật trọn vẹn.

Điểm đặc biệt của đêm hội năm nay là sự góp mặt của hơn 250 thiếu niên, nhi đồng đến từ Trường Mầm non Phả Lại, Trường Tiểu học Phả Lại và Trường THCS Chí Linh. Các em không chỉ đến vui Trung thu mà còn trở thành những “nghệ sĩ nhí”, cùng thầy cô mang đến nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu. Từ những điệu múa hồn nhiên của các em mầm non, những liên khúc Trung thu vui nhộn của học sinh tiểu học đến các tiết mục nhảy hiện đại của học sinh THCS, tất cả đã tạo nên một sân khấu đầy màu sắc và tiếng cười.

Tiết mục võ thuật của Câu lạc bộ võ thuật phường Chí Linh.

Tiếng trống múa lân rộn ràng mở màn đêm hội, tiếp nối là những giai điệu quen thuộc của tuổi thơ qua các tiết mục “Vầng trăng cổ tích”, “Trung thu cho em - Rước đèn tháng Tám”, “Ông trăng miệng cười”, “Cuội khờ”, “Lồng đèn Trung thu”, “Em mơ lên tới cung trăng”… Những ánh mắt háo hức, những tràng pháo tay và tiếng cười trong trẻo của các em đã làm cho khoảng sân quen thuộc của Công ty trở thành một không gian Trung thu thật gần gũi và ấm áp.

Lãnh đạo PPC trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ là một đêm vui, “Đêm hội Trăng rằm” còn là dịp để sẻ chia và dành sự quan tâm tới những em nhỏ còn nhiều khó khăn. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của ba nhà trường. Mỗi món quà là một lời động viên, gửi gắm mong muốn các em tiếp tục chăm ngoan, học tốt, tự tin vượt qua khó khăn và luôn giữ trên môi nụ cười.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui của đêm hội còn được nối dài bằng những phần quà Trung thu do các đoàn viên, thanh niên PPC chuẩn bị và trao tận tay các em nhỏ. Hơn 1.000 suất quà, với tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng đã được gửi tới các em tham gia biểu diễn và đông đảo thiếu nhi có mặt tại chương trình. Trong đó, hơn 250 em trực tiếp tham gia các tiết mục văn nghệ được nhận những phần quà riêng như một lời cảm ơn cho sự nhiệt tình, đáng yêu đã góp phần làm nên một đêm hội nhiều màu sắc.

Đêm hội càng trở nên rộn ràng khi các em cùng hòa mình vào múa lân, rước đèn và phá cỗ. Những chiếc đèn nhỏ nối thành hàng, tiếng trống lân vang lên cùng tiếng cười nói ríu rít đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp của đêm rằm tháng Tám. Với các em, đó là một đêm được vui chơi, ca hát và nhận những món quà Trung thu; còn với những người tổ chức, niềm vui hiện lên trên từng gương mặt trẻ thơ chính là món quà ý nghĩa nhất.

Tiết mục văn nghệ của các cháu Trường Mầm non Phả Lại.

Ảnh giao lưu giữa lãnh đạo PPC, thầy cô các trường học và Đoàn Thanh niên PPC.

“Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 khép lại, nhưng những tiếng cười, ánh mắt háo hức và niềm vui của các em nhỏ vẫn còn đọng lại. Thông qua chương trình, tuổi trẻ Nhiệt điện Phả Lại mong muốn góp thêm những điều nhỏ bé nhưng thiết thực để các em thiếu niên, nhi đồng có một mùa Trung thu vui hơn, đủ đầy hơn. Đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai.