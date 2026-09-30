TPHCM: Đại tá Tư Cang trao tặng kỷ vật chiến tranh cho bảo tàng

Ngày 30/9, tại lễ phát động phong trào hiến tặng và tiếp nhận kỷ vật, hiện vật gắn với Di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Long Phước, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) đã trao tặng nhiều kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai hiện vật đặc biệt được trao tặng là một khẩu AK của Nga và một khẩu M79 của Mỹ. Đây là những kỷ vật gắn với hành trình chiến đấu của Đại tá Tư Cang và các đồng đội trong những năm tháng chiến tranh, trong đó có thời điểm lịch sử ngày 30/4/1975.

Cùng với hai khẩu súng, Đại tá Tư Cang trao tặng 3 cuốn hồi ký gồm "Nước mắt ngày gặp mặt", "Tình báo kể chuyện" và "Sài Gòn Mậu Thân 1968".

Đại tá Tư Cang tặng kỷ vật chiến tranh đến đại Bảo tàng Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: T.B

Những hiện vật, tư liệu gốc góp phần bổ sung nguồn tư liệu lịch sử, giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về những năm tháng chiến đấu, hoạt động tình báo và sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tiếp nhận nhiều hiện vật gắn với Địa đạo Long Phước do các cựu chiến binh và thân nhân trao tặng.

Trước đó, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu phát động kêu gọi cựu chiến binh, gia đình, nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật, hình ảnh, tư liệu và kỷ vật liên quan đến Địa đạo Long Phước. Thời gian tiếp nhận kéo dài đến hết ngày 30/11/2026.

Địa đạo Long Phước là di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu, gắn với quá trình đấu tranh của quân và dân Long Phước (nay thuộc phường Tam Long) trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Với những giá trị lịch sử đặc biệt, Căn cứ Địa đạo Long Phước được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ngày 9/1/1990 theo Quyết định số 34/VH-QĐ của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Việc tiếp nhận, lưu giữ những kỷ vật, tư liệu do nhân chứng lịch sử và gia đình trao tặng góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về Địa đạo Long Phước, phục vụ công tác bảo tồn và giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.