An táng 30 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm ở Quảng Trị

Ngày 30/9, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị. Ảnh: Tiến Nhất.

Thời gian qua, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương. Ảnh: Xuân Diện.

Trình bày điếu văn, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng cùng đồng đội là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trình bày điếu văn tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Diện.

Sau lễ truy điệu, đại biểu cùng lực lượng danh dự đã đưa các hài cốt liệt sĩ về khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, nơi an nghỉ của gần 800 anh hùng, liệt sĩ.

Đại biểu cùng lực lượng danh dự đưa các hài cốt liệt sĩ về khu vực an táng. Ảnh: Xuân Diện.

Các hài cốt được phủ Quốc kỳ, nghi thức hạ huyệt, thả hoa và thắp hương được thực hiện trong không khí thành kính, xúc động.