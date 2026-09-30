Đẩy mạnh quảng bá, số hóa và kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề

Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 tại Hà Nội.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện xúc tiến, quảng bá làng nghề năm 2026, gồm Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Từ không gian trưng bày đến kết nối thị trường

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm được giới thiệu gồm mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ cẩm, đồ gỗ, kim loại và nhiều sản phẩm đặc trưng của các làng nghề truyền thống.

Chuỗi hoạt động là dịp quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế nông thôn; thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945-14/11/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Trao đổi tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, chuỗi sự kiện năm nay không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn gắn với quảng bá văn hóa, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 giữ vai trò là không gian trung tâm, quy tụ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về hội chợ.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, hội chợ không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá mà hướng tới thúc đẩy kết nối cung-cầu, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đưa sản phẩm tiếp cận hệ thống phân phối, khách hàng và các kênh tiêu thụ mới.

Trong khi đó, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn mở rộng không gian trải nghiệm từ sản phẩm sang điểm đến, gắn sản phẩm đặc trưng, văn hóa làng nghề và cảnh quan nông thôn với hoạt động du lịch. Qua đó, những giá trị vốn có của làng nghề và khu vực nông thôn được phát triển thành sản phẩm trải nghiệm, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam diễn ra sáng 9/10, dự kiến có 150-200 đại biểu tham dự. Hội nghị tập trung giới thiệu các điểm đến, mô hình du lịch tiêu biểu và thúc đẩy kết nối giữa địa phương, chủ thể du lịch với doanh nghiệp lữ hành.

Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa; trải nghiệm ẩm thực và trò chơi dân gian. Công tác quảng bá được triển khai trên báo điện tử, TikTok, YouTube và các nền tảng mạng xã hội.

Ở góc độ phát triển du lịch nông thôn, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cho rằng, việc lựa chọn, giới thiệu và tôn vinh các điểm đến tiêu biểu góp phần quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam, đồng thời tạo động lực để các địa phương đầu tư bài bản hơn vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch.

Theo ông Phương Đình Anh, Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam” là dịp phát hiện, lựa chọn và giới thiệu những mô hình, điểm đến có bản sắc, có khả năng khai thác hiệu quả các giá trị về cảnh quan, văn hóa, làng nghề, sản phẩm OCOP và đời sống cộng đồng.

Việc đánh giá điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan hay mức độ hấp dẫn đối với du khách mà còn xem xét các tiêu chí về sản phẩm du lịch nông thôn, sự tham gia của cộng đồng, phát triển bền vững và quản trị rủi ro, khả năng tiếp cận thị trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khả năng lan tỏa.

Ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí.

Số hóa sản phẩm, mở rộng đầu ra

Đối với Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026, ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng đây là dịp tôn vinh tài năng, kỹ năng nghề và khả năng sáng tạo của đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi; đồng thời lựa chọn, giới thiệu những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và tiềm năng thương mại tới công chúng và thị trường.

Hội thi năm nay tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm gồm: gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác.

Lễ trao giải diễn ra tối 8/10, với cơ cấu 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng một số giải phụ. Các sản phẩm đạt giải được trưng bày tại khu triển lãm chung trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Đáng chú ý, Ban tổ chức chú trọng khâu sau trưng bày, sau hội thi. Những sản phẩm có tiềm năng sẽ tiếp tục được số hóa, quảng bá trên các nền tảng truyền thông, kết nối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hệ thống phân phối nhằm mở rộng đầu ra.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, mục tiêu là để sản phẩm không chỉ dừng ở việc được giới thiệu, tôn vinh tại sự kiện mà từng bước hình thành các đơn hàng, đi vào sản xuất hàng hóa và tiêu thụ thực tế.

Nhà báo Nguyễn Hạnh, Báo Công thương đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức.

Bà Trần Thị Loan, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho rằng vấn đề quan trọng sau các hội chợ, hội thi và hoạt động tôn vinh sản phẩm là tiếp tục quảng bá, kết nối thị trường và tạo đầu ra thực chất, thay vì chỉ dừng ở khâu trưng bày.

Theo bà Trần Thị Loan, bên cạnh hoạt động truyền thông, đơn vị tăng cường kết nối với một số cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan để giới thiệu những sản phẩm phù hợp phục vụ nhu cầu quà tặng. Thông qua các chương trình giao lưu, xúc tiến và kết nối với cơ quan ngoại giao, sản phẩm làng nghề có thêm cơ hội tiếp cận các nhóm khách hàng và thị trường mới.

Bà Trần Thị Loan dẫn số liệu cho biết, đến khoảng tháng 5/2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt hơn 7 tỷ USD. Theo bà, đây là một trong những chỉ dấu cho thấy tiềm năng của thị trường đối với các sản phẩm từ gỗ, trong đó có những sản phẩm gắn với nghề thủ công và làng nghề.

Tuy nhiên, theo bà Loan, điều quan trọng không chỉ là đưa sản phẩm đi trưng bày, giới thiệu mà phải tiếp tục kết nối để sản phẩm đi vào sản xuất hàng hóa và thị trường thực tế. Sau các chương trình, những sản phẩm có tiềm năng sẽ được tiếp tục hỗ trợ quảng bá, số hóa và giới thiệu tới đối tác, doanh nghiệp, đơn vị phân phối cũng như các cơ quan có nhu cầu sử dụng.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, Ban tổ chức phối hợp triển khai các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, qua đó hỗ trợ các cơ sở làng nghề mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Hội chợ năm nay cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, tạo không gian kết nối giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các nền tảng thương mại điện tử; đồng thời ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, cung cấp thông tin và tăng độ tin cậy cho sản phẩm.

Việc gắn kết quảng bá sản phẩm với du lịch, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được kỳ vọng tạo thành chuỗi liên kết từ làng nghề đến thị trường; góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, thúc đẩy đổi mới mẫu mã, nâng cao năng lực thương mại, mở rộng đầu ra và tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững.