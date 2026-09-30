[Ảnh] Cận cảnh mô hình phục dựng của Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long

Mô hình phục dựng của Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long.

Sự kiện khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng trong công tác bảo tồn di sản của Việt Nam. Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn trực quan, sinh động về quy mô đồ sộ và kiến trúc đỉnh cao của tòa chính điện từng giữ vị trí trung tâm quyền lực Đại Việt suốt 4 thế kỷ.

Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được đặt tại vị trí trung tâm trong không gian trưng bày ở Di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thu hút đông đảo du khách và giới nghiên cứu tới thưởng lãm.

Góc nhìn diện kiến mặt trước Điện Kính Thiên, tòa chính điện quan trọng nhất kinh đô Thăng Long dưới thời Lê sơ, thời Mạc và thời Lê Trung Hưng (tồn tại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18).

Công trình nằm ở trung tâm Cấm thành Thăng Long, là nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều, tiến hành các hoạt động chính trị và ngoại giao trọng đại của đất nước.

Hơn 10.000m² diện tích tại khu vực trung tâm đã được khai quật với hàng triệu hiện vật thu thập qua 15 năm, tạo nền tảng dữ liệu khoa học vững chắc cho việc phục dựng mô hình.

Phía trước Điện Kính Thiên là hệ thống thềm bậc đá đồ sộ gồm 11 bậc, phân chia thành 3 lối đi riêng biệt.

Tên gọi "Kính Thiên" có nghĩa là "kính trời", thể hiện tư tưởng trị quốc lấy trời đất làm trọng và khẳng định tính chính danh của vương triều trước nhân dân.

Điện được xây dựng trên đỉnh núi Nùng, vị trí được xem là huyệt điểm "tàng phong tụ khí", nơi "thông thiên đạt địa" tiếp nối nền cũ Điện Càn Nguyên (thời Lý) và Điện Thiên An (thời Trần).

Lối đi chính giữa thềm bậc đá là đường Ngự đạo dành riêng cho nhà vua bước lên chính điện cử hành đại lễ.

Phương án phục dựng mô hình được xây dựng dựa trên nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế, có sự tư vấn chặt chẽ từ UNESCO và các chuyên gia đầu ngành.

Góc nhìn bên trong Điện Kính Thiên trên mô hình, giúp công chúng hình dung nơi đặt ngai vàng và diễn ra các buổi bàn việc nước của triều đình.

Toàn bộ mái Điện Kính Thiên được lợp bằng ngói rồng men vàng, sắc màu đặc trưng đại diện cho vương quyền và sự tôn quý của Hoàng gia.

Dù công trình gỗ nguyên gốc đã bị phá hủy qua lịch sử, các dấu tích khảo cổ và nền điện còn lại vẫn minh chứng cho quy mô nguy nga ban đầu.

Hệ thống mái gồm nhiều loại ngói chuyên dụng được chế tác tỉ mỉ như ngói lợp thân mái, ngói nóc, ngói bờ giải và các cấu kiện trang trí đi kèm.

Bộ thềm bậc đá chạm rồng nguyên gốc thời Lê sơ còn lưu giữ đến nay đã được công nhận là Bảo vật quốc gia từ tháng 12/2020.

Kết cấu bộ khung gỗ sử dụng hệ đấu củng kết hợp chồng diêm tinh xảo, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật kiến trúc gỗ cổ truyền Việt Nam.

Hệ thống cột gỗ của chính điện được thể hiện với 10 cột theo chiều ngang và 6 cột theo chiều dọc, tạo nên tổng cộng 60 cột nâng đỡ.

Việc phục dựng điện Kính Thiên là bước khởi đầu quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035, vinh danh di sản thế giới tại Thủ đô.

Cấu kiện đầu ngói rồng và sừng rồng men vàng thời Lê sơ (thế kỷ 15) khai quật được trưng bày song song cùng mô hình để công chúng đối sánh.

Sân Đại Triều rộng lớn trước điện là nơi hàng trăm quan văn võ xếp hàng chỉnh tề theo phẩm cấp trong các buổi thiết triều.

Mô hình tái hiện điện Kính Thiên với quy mô 9 gian (gồm 7 gian chính và 2 chái), tổng diện tích mặt bằng rộng trên 1.600m².

Phần mái chính điện trên mô hình gồm 2 tầng xòe rộng, tạo dáng vẻ đồ sộ, thanh thoát nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm.

Chi tiết hoa văn đầu rồng vươn cao trên các góc mái làm nổi bật đặc trưng trang trí kiến trúc cung điện thời Lê.

Nhiều du khách ngỡ ngàng và xúc động khi chiêm ngưỡng mô hình, bởi họ cảm nhận như đang ngược dòng thời gian chạm vào ký ức di sản nghìn năm.