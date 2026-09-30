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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Chỉ thị, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24/11 hằng năm theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) nhằm hình thành chuỗi hoạt động trong tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, được triển khai tại cộng đồng dân cư, khu dân cư, thôn, tổ dân phố và địa bàn cơ sở trên toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Việc tổ chức phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, phát huy vai trò của cộng đồng, người có uy tín, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, lãng phí và tiêu cực.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản; giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề và làng nghề truyền thống. Hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc và các thế hệ được chú trọng nhằm tăng cường trao truyền các giá trị văn hóa, nhất là cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo được khai thác để tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm.

Các hoạt động lưu động được khuyến khích nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, mỗi tỉnh, thành phố và mỗi xã, phường được yêu cầu lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Các xã, phường đồng thời lựa chọn mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau chuỗi hoạt động năm 2026.