Người truyền cảm hứng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện hiện là Tổ trưởng Chuyên mục Xây dựng Đảng, Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân (CAND) thuộc Cục Truyền thông CAND. Ngay sau hội thi, anh lại cùng các đồng nghiệp tất bật trên nhiều nẻo đường, hối hả với công việc của người làm báo.

Do yêu cầu công việc, phải sau một thời gian khá lâu kể từ ngày kết thúc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, chúng tôi mới có dịp gặp lại nhà báo Nguyễn Công Triện, khi anh vừa kết thúc một chuyến công tác nhiều ngày tại một số tỉnh thành, thực hiện nội dung cho Chuyên mục Xây dựng Đảng của Truyền hình CAND (kênh ANTV).

Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Trong căn phòng làm việc luôn rộn ràng tiếng bàn phím, tiếng trao đổi kịch bản và ánh đèn dựng phim chuyên dụng, nhà báo Nguyễn Công Triện chăm chú theo dõi từng khung hình, tỉ mỉ gọt giũa từng câu từ chính luận. Ở anh, sự điềm tĩnh của một nhà báo bản lĩnh hòa quyện cùng nét cởi mở, giản dị và nụ cười gần gũi của một người chiến sĩ CAND.

Được biết, trước khi xuất sắc đạt giải thưởng tuyên truyền toàn quốc, nhà báo Nguyễn Công Triện đã quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình cũng như cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND.

​Những năm đầu thành lập Kênh Truyền hình CAND (ANTV), nhà báo Nguyễn Công Triện là một trong những gương mặt ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt chương trình Tết giàu cảm xúc như "Sắc xuân bình yên", cùng hàng trăm phóng sự điều tra, phản ánh chuyên sâu, phóng sự về bão lũ, thiên tai, các vấn đề về kinh tế, xã hội, giáo dục...

Nhà báo Nguyễn Công Triện cùng khách mời trong một chương trình thuộc Chuyên mục Xây dựng Đảng phát sóng trên ANTV.

Không dừng lại ở vai trò người làm phóng sự hiện trường, nhà báo Nguyễn Công Triện còn trực tiếp tham gia tổ chức sản xuất các bản tin thời sự trọng điểm của ANTV, đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng chuyên mục Các vấn đề an ninh trật tự, Các vấn đề xã hội... Đặc biệt, anh chính là người trực tiếp tham gia tổ chức và sản xuất chuyên mục "An ninh toàn cảnh" - một "món ăn tinh thần" quen thuộc, sắc bén và giàu tính nhân văn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng xem truyền hình.

Bên cạnh đó, với vốn kinh nghiệm phong phú từng kinh qua báo viết và 6 năm rèn luyện ở môi trường đầy áp lực tại Ban Chuyên đề, VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), anh đã tích lũy cho mình một góc nhìn đời sống đa chiều, sắc bén nhưng vô cùng ấm áp tình người.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện chia sẻ rằng, chính vốn sống từ thực tiễn làm báo đã trở thành "điểm tựa" vững chắc cho anh khi bước vào Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Với một nhà báo chưa qua trường lớp báo cáo viên, đạt được Giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc, ngoài nỗ lực của bản thân, còn có sự may mắn.

Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện trình bày tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Trải qua 4 vòng thi gắt gao, điều đọng lại lớn nhất trong lòng người Tổ trưởng Chuyên mục Xây dựng Đảng không chỉ là niềm vui, hạnh phúc mà là ý thức về sứ mệnh mình đang gánh vác.

​"Tôi bước lên bục báo cáo viên không phải với tư cách một cá nhân đi tìm giải thưởng. Tôi hiểu rằng đằng sau mình là sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đặc biệt là tiếng nói, công sức của hàng nghìn nhà báo, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng CAND. Chính niềm tự hào và trách nhiệm ấy là động lực lớn nhất để tôi dồn trọn tâm huyết vào từng luận điểm, từng lời truyền đạt," nhà báo Nguyễn Công Triện trải lòng.​

​Để truyền cảm hứng Nghị quyết đến người nghe, anh không chọn cách thuyết giảng lý thuyết suông. Bí quyết của anh nằm ở việc đem chính hơi thở thực tiễn sinh động của người chiến sĩ công an vào từng dòng lý luận.

Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện cùng các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi của Bộ Công an, năm 2026.

​"Nghị quyết của Đảng không nằm ở đâu xa xôi hay trên những trang tài liệu khô khan. Nghị quyết sống động nhất là khi nó hiện hữu trong từng mô hình hay, từng chiến công, từng câu chuyện xả thân vì dân của đồng chí, đồng đội và nhân dân mà tôi may mắn được chứng kiến," anh tâm sự. "Mỗi khi một sản phẩm báo chí hoàn thành và lên sóng - dù là thước phim phản ánh những góc khuất, những vấn đề còn tồn tại hay câu chuyện sinh động về những tấm gương dung dị đời thường — trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc trăn trở của một người làm nghề. Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nó chạm được vào trái tim khán giả."

​Dù ở vị trí phóng viên hiện trường, người tổ chức sản xuất các bản tin hay đạo diễn các chương trình trực tiếp, tường thuật, rồi tham mưu, tổ chức sản xuất chuyên mục Xây dựng Đảng, nhà báo Nguyễn Công Triện vẫn luôn tự dặn lòng: Mình trước hết phải là một người tuyên truyền pháp luật bằng sự chân thành, và là một người đồng nghiệp luôn sẵn sàng lan tỏa tinh thần trách nhiệm.

​Hành trình vượt qua 4 vòng thi để giành Giải Nhì toàn quốc năm 2026 đã khép lại bằng một dấu ấn đẹp. Nhưng đối với nhà báo Nguyễn Công Triện, đó chỉ là một điểm tựa tinh thần để tiếp tục bước đi. Rời ánh đèn sân khấu hội thi, anh lại trở về với nhịp sống hối hả thường ngày — tiếp tục đem trí tuệ, trái tim và trọn vẹn tâm huyết của người làm báo trong lực lượng CAND để đưa Nghị quyết của Đảng ngày càng thấm sâu, lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội.

Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo và đồng nghiệp sau mỗi vòng thi.

Trước khi được trao Giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Công Triện đã sở hữu bảng thành tích dày dặn, trong đó có danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng 2024; 4 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cơ sở (2021, 2022, 2023,2024). Trong 5 năm qua, đồng chí vinh dự được nhận 8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 2 Bằng khen của Bộ Quốc phòng và nhiều hình thức khen thưởng khác. Nhà báo Nguyễn Công Triện từng được trao Giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc (Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng) năm 2020; Giải thưởng đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong CAND (2023-2024); Giải C Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng của Bộ Công an năm 2022; Giải B Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng của Bộ Công an năm 2023; Giải C Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Công an năm 2023; Giải A tiếng hát Cục Truyền thông CAND năm 2023; Điển hình tiên tiến Cục Truyền thông CAND, giai đoạn (2015-2020; 2020-2025)…