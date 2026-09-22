Gió ngược ở Cúp Quốc gia

Các cầu thủ và ban huấn luyện SHB Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng trước Hà Nội FC.

Bất ngờ lớn nhất phải kể đến trận đấu trên sân nhà của Đông Á Thanh Hóa, đội bóng từng 2 lần liên tiếp rinh Cúp Quốc gia. Thi đấu trước khán giả nhà nhưng họ lại nhận thất bại sốc 0-2 trước Becamex TPHCM. Cùng chung số phận cay đắng ngay trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai gục ngã với tỷ số 2-3 trước CLB Hưng Yên trong một trận đấu mà hàng thủ của họ tiếp tục bộc lộ nhiều lỗ hổng.

Tại "chảo lửa" Lạch Tray, Hải Phòng FC cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi để Thép Cần Thơ loại khỏi giải đấu với trận thua tối thiểu 0-1. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù có chuyến làm khách trên sân Việt Trì trước Xuân Thiện Phú Thọ nhưng đã bị đối thủ cầm hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, trước khi chịu gục ngã 2-3 trên chấm luân lưu cân não.

Ở các cặp đấu còn lại, sự căng thẳng cũng được đẩy lên cao trào. CLB TPHCM phải nhờ đến bản lĩnh trên chấm 11m mới giành quyền đi tiếp với chiến thắng 4-3 trước Quy Nhơn United (hòa 1-1 ở hai hiệp chính). Tương tự, Đại học Văn Hiến vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 3-2 sau loạt sút luân lưu đầy may rủi (hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức).

Trong một diễn biến khác, Bắc Ninh FC có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Long An. Trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng cũng kéo nhau vào loạt đá luân lưu sau khi hòa 1-1, nơi đại diện sông Hàn giành chiến thắng 4-3 để đi tiếp.

Sự vươn lên mạnh mẽ của các đội hạng Nhất cùng thái độ thi đấu có phần chủ quan từ các đại diện V-League 1 đã tạo nên một làn "gió ngược" thú vị, hứa hẹn một mùa giải Cúp Quốc gia đầy bất ngờ và đáng xem phía trước.