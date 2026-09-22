Himass và TanVuu - 2 tuyển thủ PUBG Việt Nam đang gặp tranh cãi có thành tích khủng thế nào?

Tóm tắt nhanh: Bối cảnh: Hai tuyển thủ PUBG Việt Nam là Himass và TanVuu trở thành tâm điểm chú ý liên quan đến những tranh cãi tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Chân dung Himass: Lã Phương Tiến Đạt (sinh năm 2003) - siêu sao thuộc biên chế All Gamers Global, từng là MVP thế giới và là nhân tố chủ chốt đưa Việt Nam lên ngôi vô địch PUBG Nations Cup 2025.

Chân dung TanVuu: Trần Tấn Vũ (sinh năm 2005) - Fragger chủ lực của The Expendables, tài năng trẻ sở hữu bộ chỉ số cá nhân hàng đầu khu vực.

Hành trình tại PUBG Asia Stars 2026: Cùng đại diện Việt Nam tranh tài tại giải đấu, nhưng sau đó đã vướng vào những rắc rối với đội đối thủ Hàn Quốc.

Trong những ngày qua, cộng đồng PUBG nói riêng và thể thao điện tử (eSports) nói chung xôn xao trước những diễn biến mới quanh giải đấu PUBG Asia Stars 2026.

Tên tuổi của hai tuyển thủ Việt Nam - Himass và TanVuu trở thành tâm điểm sau khi được cho là đã bị BTC loại bỏ tư cách thi đấu, cắt danh xưng PUBG Vietnam Partner vì cáo buộc "đá stream" trong trận đấu cùng đối thủ Hàn Quốc.

Vậy trước khi dính phải "ồn ào", Himass và TanVuu là ai và có đóng góp ra sao cho mảng PUBG của Việt Nam?

Himass - bản lĩnh của một "MVP thế giới"

Lã Phương Tiến Đạt (nổi tiếng trong cộng đồng PUBG với biệt danh Himass) sinh năm 2003 và hiện đang thi đấu trong màu áo tổ chức All Gamers Global (AG.AL). Bắt đầu chặng đường chuyên nghiệp từ năm 2020 qua những bước đi đầu tiên tại IC Esports hay Ikarus Cyber, Himass dần khẳng định đẳng cấp khi chuyển sang X-Stadium Thủ Đức và có giai đoạn thi đấu thăng hoa cùng Cerberus Esports (CES) từ năm 2021 đến 2024.

Xuyên suốt sự nghiệp thi đấu, Himass đã giành hàng loạt danh hiệu quốc nội và quốc tế. Đỉnh cao sự nghiệp của anh phải kể đến chức vô địch PUBG Global Series 2024 Phase 3 (PGS 3) trong màu áo CES, cũng như danh hiệu Tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu (MVP).

Đến tháng 7/2025, Himass cùng đội tuyển PUBG Việt Nam bước lên ngôi vương tại giải đấu danh giá PUBG Nations Cup 2025 (PNC 2025) diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, một lần nữa khẳng định vị thế "GOAT" của làng PUBG Việt. Nổi tiếng với khả năng đọc tình huống tốt, chàng "quỷ đầu bạc" luôn duy trì phong độ ổn định với các chỉ số thi đấu luôn nằm ở nhóm dẫn đầu.

TanVuu - ngôi sao trẻ bản lĩnh của PUBG Việt Nam

Khác với đàn anh dày dặn kinh nghiệm, Trần Tấn Vũ (TanVuu) đại diện cho làn sóng trẻ đầy nhiệt huyết. Sinh năm 2005, TanVuu đang đảm nhận vị trí Fragger (mở giao tranh, lao vào gây sức ép đội địch) trong đội hình của The Expendables (TE) - một trong những đội tuyển PUBG giàu thành tích nhất Việt Nam.

Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ đội tuyển PL (Predator League) và sau đó là EMI Esport vào năm 2022, chàng "quỷ núi" đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu, chứng tỏ năng lực bản thân đủ tầm để trở thành một phần của TE vào năm 2023. Lối chơi của cậu có sự quyết đoán, khả năng xả đạn tầm trung và xa chính xác cùng lối di chuyển linh hoạt.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, bảng thành tích của TanVuu đã khiến nhiều game thủ khác phải nể phục. Cậu góp mặt trong PUBG Global Championship 2024, cùng tuyển Việt Nam vô địch PNC 2025 và xuất sắc tiến vào Top 4 tại Esports World Cup 2025.

Tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026, cả Himass và TanVuu đều tham gia tranh tài với tư cách những ngôi sao hàng đầu đại diện cho khu vực Việt Nam. Đây là giải đấu quy tụ các đội tuyển và tuyển thủ xuất sắc trong khu vực châu Á, hứa hẹn mang đến những trận tranh tài nảy lửa.

Tuy nhiên, giải đấu đã vướng phải những tranh cãi sau khi Himass và TanVuu đánh bại đội Hàn Quốc rồi bị streamer tên Soopi tố cáo hành vi "đá stream". Dù rằng phía tuyển thủ Việt Nam đã hỏi và có sự đồng ý từ BTC nhưng sau đó, cả hai vẫn bị xử lý kỷ luật.

Trước những tranh cãi, phía KRAFTON sau đó đã đăng tải thông báo công khai thừa nhận những sai sót nghiêm trọng trong quá trình vận hành, bao gồm việc thiếu sót chính sách phòng ngừa việc sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi, thiếu nhất quán trong việc truyền thông giữa các ngôn ngữ, cũng như chưa bảo vệ tốt quyền lợi của các tuyển thủ tham dự.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về những tranh luận trái chiều từ cộng đồng PUBG quốc tế. Nhiều tuyển thủ, game streamer kỳ cựu của PUBG Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ Himass và TanVuu, cho rằng đại diện Việt Nam chịu sự đối xử bất công trong khi lỗi thuộc về nhà tổ chức giải.