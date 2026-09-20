HAGL bị đội hạng Nhất loại khỏi Cúp Quốc gia

Trận thua này không chỉ khiến đội bóng phố núi sớm dừng bước, mà còn nối dài chuỗi kết quả đáng quên sau hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hải Phòng.

Trước cuộc tiếp đón Hưng Yên, HAGL rất cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Đội bóng của bầu Đức vừa thua Nam Định 0-4 ở vòng mở màn V.League, rồi tiếp tục gục ngã 1-3 trước Hải Phòng trên sân Pleiku. Chính vì thế, Cúp Quốc gia được xem là cơ hội để HAGL tìm lại niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của người hâm mộ phố núi.

HAGL tiếp tục trải qua những ngày u ám khi nhận thất bại 2-3 trước CLB Hưng Yên ở Cúp Quốc gia 2026-2027. Ảnh: HAGL FC

Dù chỉ là tân binh của giải Hạng Nhất, CLB Hưng Yên sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhập cuộc đầy tự tin. Hưng Yên cũng đang có phong độ khá tốt khi thắng 2 trong 4 trận đầu tiên kể từ khi ra mắt sân chơi chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đến ở phút 55. Từ một pha phản công nhanh, ngoại binh Joseph bứt tốc mạnh mẽ trước khi căng ngang thuận lợi cho Đăng Dương dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Hưng Yên.

Bàn thua khiến HAGL bừng tỉnh. Chỉ 6 phút sau, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa. Từ đường chuyền dài của Vĩnh Nguyên, Matheus khống chế bóng bằng ngực đầy tinh tế rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Tuấn Linh, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tưởng như bàn gỡ sẽ giúp HAGL lấy lại thế trận, nhưng những sai lầm nơi hàng thủ tiếp tục khiến đội bóng phố núi trả giá đắt. Phút 73, một hậu vệ HAGL xử lý thiếu dứt khoát để Joseph cướp bóng. Ngoại binh của Hưng Yên thoát xuống đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên rồi thực hiện cú lốp bóng đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ bốn phút sau, Joseph hoàn tất màn trình diễn xuất sắc bằng pha solo đẹp mắt trong vòng cấm trước khi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-1. Hai bàn thắng liên tiếp của chân sút này gần như nhấn chìm mọi hy vọng của HAGL.

Những phút cuối, đội bóng phố núi dồn toàn lực tấn công. Nỗ lực ấy giúp họ có thêm một bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3. Matheus bị phạm lỗi trong vòng cấm và ngoại binh người Brazil thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Dẫu vậy, thời gian còn lại là không đủ để HAGL tạo nên cuộc lội ngược dòng. Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự thất vọng của các cầu thủ chủ nhà.

Ba trận liên tiếp nhận ba thất bại trên mọi đấu trường là hồi chuông báo động với HAGL. Đáng lo hơn, họ vừa bị một đội bóng hạng Nhất loại khỏi Cúp Quốc gia ngay từ vòng đầu tiên. Nếu không sớm cải thiện hàng thủ và tìm lại sự ổn định, đội bóng phố núi sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.