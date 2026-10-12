Gieo mầm hy vọng

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật

Năm nay, chương trình khám, phẫu thuật cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được triển khai từ sớm theo chỉ đạo của UBND tỉnh với sự phối hợp đồng bộ giữa Sở Y tế, Trung tâm II (trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Bệnh viện Đa khoa tỉnh và UBND các xã, phường.

Chủ động rà soát

Để chương trình triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, năm nay, công tác chuẩn bị chuyên môn cùng sự chủ động rà soát từ tuyến cơ sở đã được thực hiện bài bản ngay từ đầu.

Cụ thể từ ngày 24/4, Sở Y tế và Trung tâm II đã tổ chức tập huấn cho gần 200 y sĩ, bác sĩ thuộc các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế và điểm trạm trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực nhận diện dị tật cho đội ngũ này. Nội dung tập huấn gồm cách nhận diện các dạng dị tật về: mắt, răng hàm mặt, vận động, tai mũi họng, tiết niệu và di chứng bỏng; hướng dẫn phân loại nhu cầu phẫu thuật, phục hồi chức năng, sử dụng dụng cụ trợ giúp và lập hồ sơ theo dõi. Đây là bước quan trọng để xác định đúng nhu cầu, tránh bỏ sót trẻ cần hỗ trợ.

Song song với đó, chính quyền các xã, phường chỉ đạo trạm y tế phối hợp với thôn, tổ dân phố, trường học rà soát, thông tin đến gia đình và tổ chức khám sàng lọc. Theo đó, đội ngũ y bác sĩ tuyến xã, thôn bản chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thăm khám, lập hồ sơ theo dõi. Với trẻ khó đi lại hoặc vắng mặt trong đợt khám tập trung, nhân viên các trạm y tế tiếp tục khám bổ sung tại nhà, trường học. Danh sách, hình ảnh và thông tin bệnh lý sau đó được chuyển về Sở Y tế để phối hợp với các đơn vị xem xét trước khi mời trẻ đến hội chẩn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, mở ra cơ hội điều trị kịp thời cho hàng trăm trẻ em hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua tự ti để viết tiếp những ước mơ. Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã đề nghị cơ sở y tế trực thuộc, tuyến y tế cơ sở rà soát, sàng lọc trẻ có hoàn cảnh khó khăn mang dị tật. Qua rà soát, 370 em đã được lập danh sách đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để các chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám, hội chẩn. Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để phục vụ công tác điều trị.

Bác sĩ thực hiện khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật

Tại xã Lộc Bình, qua rà soát có 16 trẻ được lập danh sách đề nghị khám, hội chẩn. Ông Triệu Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các thôn, trường học rà soát, thông tin để gia đình đưa trẻ đi khám sàng lọc. Với những em khó đi lại hoặc chưa đến được điểm khám, cán bộ y tế tiếp tục liên hệ, kiểm tra để không bỏ sót trường hợp cần hỗ trợ. Xã đồng thời phối hợp hoàn thiện danh sách, thông báo lịch hội chẩn và hướng dẫn gia đình chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Em Mè Kiều Linh (17 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Tân Thành) bị sụp mí mắt bẩm sinh kèm lác đã tìm thấy cơ hội thay đổi cuộc đời. Do hoàn cảnh khó khăn gia, đình không thể đưa Linh đi chữa trị trong suốt nhiều năm. Được sự hỗ trợ của chương trình, Linh được khám và phẫu thuật thành công vào ngày 28/9/2026. Em Linh xúc động: Do mí mắt bị sụp và mắt bị lác nên em gặp khó khăn trong quan sát, nhất là khi ngồi học khó nhìn lên bảng, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài giảng. Sau phẫu thuật, thị lực của em đã cải thiện rõ rệt, sinh hoạt thuận tiện hơn và em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Em rất mong đôi mắt sớm phục hồi hoàn toàn để tiếp tục học tập thật tốt.

Thêm cơ hội điều trị tại tỉnh

Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2026, Ban Tổ chức chương trình khám, phẫu thuật cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2026 đã lựa chọn những trẻ đủ điều kiện và được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các ca bệnh phức tạp, vượt quá khả năng chuyên môn tại chỗ được xem xét, hướng dẫn chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương phù hợp.

Để phẫu thuật cho trẻ tại địa phương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuẩn bị phòng mổ, trang thiết bị, vật tư và nhân lực. Đây cũng là cơ hội quý giá để đội ngũ bác sĩ địa phương trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận hướng dẫn chuyên môn trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật

Bác sĩ chuyên khoa I Trịnh Bá Hưởng, Khoa Ngoại - Chấn thương bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Qua nhiều năm đồng hành cùng các chuyên gia tuyến trên, bản thân tôi và bác sĩ của bệnh viện đã tiếp cận và từng bước làm chủ thêm nhiều kỹ thuật chỉnh hình, phẫu thuật dị tật bẩm sinh ở trẻ. Trong chương trình lần này, chúng tôi tiếp tục phối hợp hội chẩn, phẫu thuật và chăm sóc sau mổ, đồng thời học hỏi thêm để phục vụ người bệnh tốt hơn ngay tại tỉnh.

Tính đến hết ngày 2/10, trên 90 trẻ khuyết tật (bị dị tật bẩm sinh, di chứng, chấn thương...) đủ điều kiện đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau mổ, các em được theo dõi, chăm sóc và hướng dẫn phục hồi. Trẻ tham gia chương trình được hỗ trợ phần viện phí cùng chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định. Đây là sự hỗ trợ mang ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính.

Đánh giá về năng lực của y tế địa phương, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai nhận định: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã có bước phát triển về trang thiết bị, nhân lực và đội ngũ chăm sóc sau phẫu thuật. Các chuyên gia trung ương sẽ tiếp tục đồng hành để ngày càng có nhiều trẻ em được điều trị an toàn, hiệu quả ngay tại địa phương. Những ca cần chuyên môn sâu hơn sẽ được kết nối với cơ sở y tế phù hợp ở tuyến trung ương tổ chức phẫu thuật.

Chương trình khám, phẫu thuật cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai tại Lạng Sơn từ năm 2017, giúp cho nhiều trẻ khuyết tật được phẫu thuật thành công. Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ khắc phục những khiếm khuyết cơ thể mà còn mở ra hy vọng mới, giúp trẻ khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng và vững bước tới tương lai.