Lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các thế hệ Thường trực Hội LHTN thành phố qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, hội viên và thanh niên Thủ đô.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên Thủ đô. Phân tích về thời cơ và vận hội mới khi Hà Nội đang triển khai Luật Thủ đô 2024 và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, đây là giai đoạn thành phố sở hữu 'cơ cấu dân số vàng' với gần 2 triệu thanh niên, một nguồn lực vô cùng to lớn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhắn nhủ tới thế hệ trẻ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, chưa bao giờ các bạn thanh niên có nhiều cơ hội để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như hiện nay. Do đó, thế hệ thanh niên ngày nay hãy theo đuổi hoài bão lớn, dấn thân tìm con đường đi phù hợp nhất. Mọi việc làm, suy nghĩ của chúng ta đều hướng tới mục tiêu cao nhất, làm sao để đời sống người dân được nâng lên, xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của tổ chức Hội. Cách đây tròn 7 thập kỷ, ngay tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam đã diễn ra, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong việc đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước.

Đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh', phong trào 'Ba sẵn sàng' hay ngọn lửa tình nguyện rực cháy qua các thời kỳ, thanh niên Thủ đô hôm nay đang tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ thông qua phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'. 'Tương lai của Thủ đô và đất nước không chỉ được quyết định ở những bản kế hoạch vĩ mô, mà còn được tạo ra từ tri thức, ý chí, khát vọng và hành động của mỗi người trẻ ngày hôm nay' - đồng chí Đào Đức Việt nhấn mạnh.

Lan tỏa những tấm gương sáng vì cộng đồng

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội đã phát động '70 ngày cao điểm lập thành tích chào mừng', tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Tại buổi lễ, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội đã long trọng trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 25 gương cán bộ Hội Thủ đô tiêu biểu. Đây là năm đầu tiên giải thưởng truyền thống '15/10' chính thức mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng giải thưởng 'Nguyễn Chí Thanh' năm 2026 cho các cá nhân tiêu biểu của Thủ đô.

Nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống, Ban tổ chức cũng tuyên dương 14 gương 'Thanh niên sống đẹp' có đóng góp nổi bật trên 6 lĩnh vực Học tập, giảng dạy; tình nguyện; sản xuất kinh doanh; quốc phòng an ninh; văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao. Đồng thời, Giải thưởng 'Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu' cũng được trao tặng cho 26 gia đình, góp phần lan tỏa chuẩn mực văn hóa, nếp sống văn minh của người Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo tuyên dương 'Gương thanh niên sống đẹp' năm 2026 cho các cá nhân tiêu biểu.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, UBND TP. Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 13 cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống không chỉ là dịp để thanh niên Thủ đô tri ân thế hệ đi trước, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của tuổi trẻ hôm nay trong việc rèn đức, luyện tài, dấn thân vì sự nghiệp kiến thiết Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước đó, tối 11/10/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng phần thưởng cao quý này cho tổ chức Hội.Cũng trong dịp này, Trung ương Hội đã lần đầu tiên trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội cơ sở xuất sắc trên toàn quốc.