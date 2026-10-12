Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra 11 dự án sắp trình Quốc hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành cùng dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, phiên họp diễn ra trong 2 ngày (12 - 13/10) sẽ tiến hành thẩm tra chính thức 11 dự án trình Quốc Hội tại kỳ họp thứ 2.

Trong sáng 12/10, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra, cho ý kiến đối với dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đại diện cơ quan soạn thảo trình bày 2 nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: Tấn Việt)

Liên quan đến dự án Luật VBQPPL, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, dự án luật được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xây dựng, ban hành VBQPPL; bảo đảm gắn kết hơn nữa giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Dự án luật được xây dựng tiếp tục kế thừa quan điểm xuyên suốt của Đảng, bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; phát huy sự tham gia của chuyên gia và tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 68 điều quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL và những nội dung cơ bản về tổ chức thi hành pháp luật. Mục tiêu là tinh gọn hệ thống VBQPPL, tránh chồng chéo về mặt pháp luật. Đổi mới quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, đảm bảo tính liên thông, kế thừa kết quả giữa các giai đoạn.

Nội dung của dự thảo luật lần này nhằm hoàn thiện trình tự, thủ tục rút gọn và việc xây dựng, ban hành văn bản trong trường hợp đặc biệt; bổ sung cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chính phủ được điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp.

Các đại biểu phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Tấn Việt)

Liên quan đến báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025 của Quốc hội, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các bộ, ngành để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

Nội dung này đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ và có ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành. Đến nay, Bộ Tư pháp mới chỉ nhận được ý kiến phản hồi của 9 bộ, ngành và đã hoàn thiện một bước dự thảo báo cáo.

Sau phiên họp này, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành còn lại và ý kiến của thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện báo cáo chính thức để trình Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 2.

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành cũng trình bày báo cáo thẩm tra đối với 2 nội dung nói trên. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các dự thảo trình Quốc hội.

11 dự án được Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra đợt này:

1. Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

2. Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

3. Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

4. Dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

5. Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

6. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

7. Dự án Bộ luật Hàng hải và đường thủy Việt Nam.

8. Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

9. Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

10. Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

11. Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035.