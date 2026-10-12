Cận cảnh cách xử lý điểm sụt lún dài 40m trên đèo Đại Ninh ở Lâm Đồng

Sau khi phát hiện điểm sụt lún kéo dài khoảng 40m phía taluy âm trên đèo Đại Ninh (Lâm Đồng), Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) huy động máy móc, phương tiện và nhân công gấp rút thi công khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Có mặt tại hiện trường, sáng 12/10, ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Trung, cho biết tại điểm sụt lún này những ngày qua, do mưa lớn kéo dài khiến nền đất bên bờ taluy âm bão hòa nước và sụt lún theo phương thẳng đứng kéo bờ taluy và mặt đường xuống.

Cũng theo ông Chung, sau khi có mặt tại hiện trường xem xét, đánh giá tình hình, đơn vị quyết định nắn đường vào phía taluy dương để mở rộng làn đường thêm 4m, dài khoảng 160m để thi công làn đường mới. Phần đường bị sạt lở sẽ được đóng lại tiếp tục theo dõi.

Phần đường bị nứt, sụt lún được máy móc, phương tiện lu lèn, đổ đá cấp phối bằng chiều cao mặt đường cũ.

Hiện tại, các máy múc đang đào vào taluy dương trên đèo Đại Ninh để mở rộng làn đường và thi công đoạn đường rộng 4m, dài khoảng 160m sau đó lu lèn, trải nhựa hoàn chỉnh giúp các phương tiện đi lại an toàn.

Các công nhân dựng rào chắn ngăn đoạn đường bị sụt lún lại để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo dự kiến, việc xử lý sụt lún và nắn đường sẽ hoàn thành trong vòng 15 ngày trong điều kiện thời tiết tốt, không mưa. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, động viên anh em công nhân làm việc, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian ngắn nhất giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn”, ông Chung cho hay.

Để đảm bảo việc thi công an toàn, lực lượng chức năng cắt cử người đứng ở 2 đầu điểm sụt lún hướng dẫn các phương tiện qua lại.

Hiện tại, các phương tiện di chuyển qua đây trên làn đường còn lại. Phần đường bị sụt lún đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo.

Phía bờ taluy âm bị sụt lún kéo dài, nứt nẻ sẽ được theo dõi và được rào chắn xung quanh.

Các vết nứt trên bờ taluy nứt nẻ, hở rộng và rời ra khỏi mặt đường.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, phần lu lèn mặt đường bị sụt lún, đổ đá cấp phối sẽ hoàn thành.

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