Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2026 khu vực Vụ Địa bàn V theo dõi

Sáng 12-10, tại phường Nha Trang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của khu vực Vụ Địa bàn V theo dõi. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Anh Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Oanh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Vụ Địa bàn V; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Đảng ủy Quân khu 5 và Đảng ủy Quân đoàn 34; Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc khu vực do Vụ Địa bàn V theo dõi, gồm 7 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Các đồng chí: Đoàn Anh Dũng, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Oanh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Anh Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết trọng tâm, chiến lược của Trung ương; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 36.900 tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 11.150 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Doanh thu du lịch đạt hơn 67.900 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, với hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 7,1 triệu lượt.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh đã triển khai 9 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, tập trung vào việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời thành lập tổ giám sát thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương và của tỉnh.

Từ thực tiễn địa phương, đồng chí Hồ Xuân Trường cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phải chủ động phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh từ sớm, từ xa; bám sát nhiệm vụ chính trị và tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là các vấn đề mới, khó, nhạy cảm và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Hiệu quả công tác cần được đánh giá bằng những chuyển biến tích cực trong tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng chí Hồ Xuân Trường bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, phối hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa và các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng nắm tình hình từ sớm, từ xa, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, vấn đề khó, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước chuyển từ bị động sang chủ động; việc phát hiện, xử lý vi phạm được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tập trung chuyên đề giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài tại các địa phương trong khu vực. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ủy ban kiểm tra các cấp trong 9 tháng năm 2026, nhất là việc từng bước chuyển từ tư duy bị động xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện và chấn chỉnh từ sớm, từ xa.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của cả năm, đồng chí Đoàn Anh Dũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình, cảnh báo và phát hiện sớm nguy cơ vi phạm; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, không để vi phạm tiếp tục xảy ra; quyết liệt đôn đốc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, khắc phục dứt điểm những tồn tại kéo dài; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ số trong công tác kiểm tra, giám sát...

Tin, ảnh: VĂN GIANG