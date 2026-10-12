Quảng Ngãi: Gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, nhà đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng hơn 250 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chúc toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, các doanh nhân luôn vững vàng, bản lĩnh, thành công và có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong suốt thời gian qua, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh Quảng Ngãi luôn nhận thức sâu sắc rằng: muốn kinh tế phát triển, doanh nghiệp phải phát triển; muốn doanh nghiệp phát triển, chính quyền phải thực sự kiến tạo, đồng hành và lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cho hoạt động của bộ máy chính quyền.

“Nghị quyết 68 đã khẳng định: kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Vì vậy, tỉnh xác định rõ: thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng chia sẻ, tháo gỡ. Việc này phải được cụ thể hóa bằng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan, từng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Thành Đàng phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cam kết, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành với phương châm “Chính quyền đồng hành-Doanh nghiệp tiên phong- Quảng Ngãi phát triển”.

Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo cho sự phát triển; từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời, dứt điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất, kiến nghị, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh. Khắc phục tối đa tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Mọi khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp phải được lắng nghe, xem xét và giải quyết công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Tinh thần xuyên suốt là: “Việc của doanh nghiệp không thể chờ đợi vì sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức”.

Cùng với đó, tạo môi trường đầu tư ổn định, bình đẳng, an toàn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Quảng Ngãi. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường. Tăng cường đối thoại, thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền với doanh nghiệp để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Sự đồng hành phải đến từ hai phía. Bên cạnh những cam kết của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hãy tin vào môi trường đầu tư, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi và mạnh dạn đầu tư dài hạn ”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm mong muốn.

Đồng chí tin tưởng, với tinh thần “Chính quyền kiến tạo-Doanh nghiệp đổi mới-Cùng hành động, cùng phát triển”, mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp sẽ ngày càng gắn bó, thực chất và hiệu quả hơn. Chính quyền quyết tâm cải cách, doanh nghiệp quyết tâm vươn lên; chính quyền và doanh nghiệp cùng chung khát vọng, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng kiến tạo tương lai vì một Quảng Ngãi phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 49 doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; 5 doanh nghiệp, tổ chức có thành tích thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội 8 tháng năm 2026, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; 1 cá nhân có thành tích trong công tác an sinh xã hội và phát triển sản xuất trên địa bàn xã miền núi Sơn Tây Thượng.