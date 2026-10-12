Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự lễ khai giảng có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Phong Tham mưu, Công an TP Hà Nội, UBND và Ban chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng, 261 đồng chí thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định mở lớp huấn luyện kỹ năng trong công tác phòng thủ dân sự và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2026.

Đại tá Đoàn Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong việc bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, hỗ trợ lực lượng Công an nắm bắt tình hình, tuyên truyền pháp luật và phối hợp giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng chí yêu cầu giáo viên và học viên thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của buổi tập huấn, thống nhất cách làm phù hợp với địa bàn, đồng thời nâng cao được năng lực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Phó Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Đức Khánh, Phó Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng nhấn mạnh nội dung của lớp bồi dưỡng sẽ tập trung hướng dẫn những công việc mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải làm, để góp phần cùng lực lượng Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Trưởng Công an phường đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, tiếp thu kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Lớp huấn luyện sẽ được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 17/10. Các học viên sẽ được bồi dưỡng các nội dung như: xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kỹ năng phối hợp bảo đảm ANTT, bảo vệ hiện trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng thủ dân sự; quân sự, võ thuật, tự vệ; sơ cấp cứu ban đầu và xử lý các tình huống y tế tại cộng đồng.

Thông qua lớp huấn luyện, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Hai Bà Trưng tiếp tục được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.