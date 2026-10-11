Tiết mục múa "Hội làng" của CLB Sông Hồng reo tại chương trình.

Tại chương trình giao lưu, các nghệ sĩ, tác giả đã thể hiện những vần thơ giàu cảm xúc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam nói chung và con người Đất Tổ nói riêng.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục giao lưu thơ ca với nhiều tác phẩm được trình bày, ngâm diễn truyền cảm và các tiết mục văn nghệ sôi nổi, đặc sắc.

Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các CLB; đồng thời làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của các nghệ sĩ, tác giả và những người yêu thơ.

Tiết mục "Đất Tổ tình người" của CLB thơ Việt Nam, chi nhánh Việt Trì tại chương trình.

Thông qua chương trình, các CLB có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn, mở rộng kết nối giữa những người cùng chung niềm đam mê thơ ca.

Chương trình giao lưu “Bến tình người Đất Tổ” không chỉ là nơi hội tụ của những tâm hồn yêu thơ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ - vùng đất cội nguồn nghĩa tình và mến khách. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.