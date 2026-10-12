Phường Nghĩa Đô kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển của Hội LHTN Việt Nam; tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã đóng góp sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô Nguyễn Kim Lê trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ảnh: MT

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nghĩa Đô Bùi Thị Nhật Anh khẳng định, tiếp nối tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ phường Nghĩa Đô sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, kỹ năng, chủ động thích ứng với chuyển đổi số và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô Nguyễn Kim Lê ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng thanh niên trong các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện tại địa phương. Nổi bật là việc tham gia hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; hưởng ứng các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Các tiết mục biểu diễn hấp dẫn. Ảnh: MT

Để phát huy vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Kim Lê đề nghị Hội LHTN Việt Nam phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là các nhóm thanh niên làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, sinh sống tại các khu đô thị mới và thanh niên tín đồ tôn giáo.

Cùng với phát huy tinh thần xung kích trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, tuổi trẻ phường cần tích cực tham gia xây dựng văn minh thương mại, giữ gìn nếp sống thanh lịch của người Tràng An; triển khai các mô hình kinh tế số, công trình “Dân vận khéo” thiết thực tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế và các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao khen thưởng của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội cho các tập thể có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025-2026.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: MT

Điểm nhấn của chương trình là vòng chung kết cuộc thi “Nhịp sống trẻ” phường Nghĩa Đô năm 2026, với sự góp mặt của bốn đội thi đến từ Trường THPT Cầu Giấy, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy và Trường THPT Hà Thành.

Các tiết mục được đầu tư công phu về nội dung, âm nhạc và vũ đạo, mang đến không khí trẻ trung, sôi động, đồng thời truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Kết quả, đội thi đến từ Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy xuất sắc giành giải Nhất.