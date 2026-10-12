TP.HCM tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Tham dự buổi tổng duyệt có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và đại diện các lực lượng liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, các đơn vị rà soát trình tự tổ chức nghi lễ, đội hình, vị trí tập kết và phương án di chuyển, bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa các lực lượng.

Những nội dung như dâng hương, chào cờ, thực hiện điều lệnh, nghi thức tưởng niệm và vận chuyển hài cốt được kiểm tra nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Sau lễ truy điệu, từng hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, bảo vệ bằng lồng kính, phủ Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe vận chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Trang nghiêm buổi lễ tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đối với phương án vận chuyển, đoàn xe được bố trí theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

TP.HCM mong muốn người dân sinh sống dọc tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại buổi lễ.

Để phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ buổi lễ. Công an TP.HCM đảm nhận các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và công tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành dự kiến tham dự. Thành phần gồm đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Australia tại TP.HCM; đoàn viên, thanh niên; lực lượng vũ trang; đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo và đồng bào các dân tộc.

Các đoàn dâng hương, dâng hoa tại lễ tổng duyệt.

Khu vực tổ chức lễ được dựng rạp, bố trí nơi đặt hài cốt và tiến hành các nghi thức tưởng niệm. Khoảng 700 bàn được sắp xếp để đặt các quách hài cốt có lồng kính, cùng lư hương, bình hoa và đĩa trái cây phục vụ nghi lễ.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, điều tiết giao thông và chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được rà soát. Tổ y tế lưu động chuẩn bị nhân lực, thuốc thiết yếu để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Các điều kiện hậu cần, nơi đỗ ô tô và khu vực giữ xe máy miễn phí được bố trí phục vụ đại biểu và người dân.

731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng trong dịp này.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật, góp phần phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tri ân các gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con cống hiến cho đất nước.

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi cùng đại diện các đơn vị tại lễ tổng duyệt.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành cùng toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Nhiều ca khúc bày tỏ lòng biết ơn đến các Anh hùng liệt sĩ sẽ được thể hiện trong lễ viếng, truy điệu.

Sau đợt an táng này, thành phố tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và những địa điểm khác, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.

Trước ngày diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” tại Công viên Lê Thị Riêng.

Một số hình ảnh khác:

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ bắt đầu.

Khoảng 8 giờ 45 phút, đoàn xe đầu tiên dự kiến xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Các đoàn xe tiếp theo lần lượt di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, dự kiến hoàn thành trong ngày.

Lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Đoàn xe dự kiến đi qua địa bàn 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng điều hành thời gian di chuyển, tổ chức giao thông; lộ trình có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Lộ trình đoàn xe: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ở chiều ngược lại, đoàn xe từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trở về Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đi theo tuyến Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.