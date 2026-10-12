Cao Bằng đón bạn - Tiếp nối hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông

Không gian hội tụ sắc màu văn hóa Mông

Diễn ra từ ngày 9 - 11/10/2026 tại tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là dịp để đồng bào Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ tiếng khèn vang vọng giữa núi rừng, những bộ trang phục rực rỡ sắc màu đến các trò chơi dân gian, mỗi hoạt động góp phần tái hiện đời sống văn hóa phong phú, giàu bản sắc của dân tộc Mông.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức như trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu trang phục truyền thống, trưng bày không gian văn hóa và nghề thủ công, thi đấu thể thao dân gian, trải nghiệm du lịch và các hoạt động giao lưu cộng đồng. Mỗi địa phương mang đến những nét riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi với công chúng.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên.

Tiếng khèn Mông giữ vị trí nổi bật trong các hoạt động trình diễn. Không chỉ là nhạc cụ gắn với sinh hoạt cộng đồng, khèn còn hiện diện trong nhiều nghi lễ, phong tục và đời sống tinh thần của đồng bào. Những động tác múa khèn khỏe khoắn, uyển chuyển cùng âm thanh khi trầm lắng, khi rộn ràng thể hiện tâm hồn, tình cảm và bản lĩnh của người Mông.

Nghệ nhân Thao Văn Lâu, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Mỗi lần được biểu diễn múa khèn tôi lại có dịp giới thiệu với bạn bè các địa phương những nét đặc sắc của người Mông quê mình. Tôi mong tiếng khèn và điệu múa truyền thống không chỉ được lưu giữ trong các dịp lễ hội mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, để lớp trẻ hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu văn hóa dân tộc và tự nguyện nối tiếp những giá trị mà cha ông để lại.

Cùng với tiếng khèn, trang phục truyền thống được giới thiệu qua những màn trình diễn giàu màu sắc. Hoa văn thêu, kỹ thuật tạo hình trên vải, cách phối màu và những chi tiết trang sức đặc trưng không chỉ làm nên vẻ đẹp của trang phục mà còn phản ánh quan niệm thẩm mỹ, sự khéo léo và vốn tri thức dân gian được trao truyền trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Chị Sùng Thị Xoa, tỉnh Lào Cai tham gia trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu vẻ đẹp trong trang phục của phụ nữ Mông. Mỗi bộ trang phục là kết tinh của sự khéo léo, óc sáng tạo và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ; đồng thời thể hiện bản sắc riêng của cộng đồng trong đời sống văn hóa các dân tộc. Chị Xoa chia sẻ: Mỗi bộ trang phục truyền thống đều có nét đẹp riêng, thể hiện sự khéo léo và bản sắc của người phụ nữ Mông. Được mặc trang phục dân tộc mình trình diễn tại Ngày hội là niềm tự hào đối với tôi.

Các không gian văn hóa dân tộc Mông của các địa phương thu hút đông đảo đồng bào đến tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, không gian trưng bày văn hóa và nghề thủ công tạo điều kiện để các địa phương giới thiệu sản phẩm, phong tục, tập quán tiêu biểu, giúp người dân và du khách hiểu hơn về đời sống lao động, sinh hoạt cũng như những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Mông trong bối cảnh hiện nay.

Các hoạt động thể thao dân gian như đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ, ném pa pao và kéo co cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Những cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và tinh thần đồng đội. Đằng sau mỗi cuộc thi là những giá trị văn hóa gắn với đời sống sinh hoạt, vui chơi của đồng bào Mông từ bao đời nay.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội không chỉ là nơi trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa mà còn góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc; khuyến khích nghệ nhân, người có uy tín, thế hệ trẻ và cộng đồng cùng tham gia gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Cao Bằng góp sắc màu riêng, lan tỏa tinh thần giao lưu

Tham gia Ngày hội, đoàn Cao Bằng mang đến những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông địa phương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Qua đó, hình ảnh con người, bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết của các dân tộc tỉnh Cao Bằng được giới thiệu, quảng bá đến bạn bè các địa phương.

Theo đồng chí Nông Thị Tuyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, việc tham gia Ngày hội là dịp để các nghệ nhân giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông địa phương, đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đoàn bạn. Mỗi địa phương có những nét văn hóa riêng, nhưng đều gặp nhau ở mong muốn gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Qua Ngày hội, chúng tôi có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi để tiếp tục phát huy vai trò của các nghệ nhân trong việc bảo tồn và trao truyền văn hóa cho thế hệ sau.

Các nghệ nhân Cao Bằng tham gia biểu diễn tại Ngày hội.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, đoàn thể thao Cao Bằng tham gia thi đấu với 20 vận động viên ở các môn đẩy gậy, kéo co, ném pa pao và bắn nỏ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm, đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đoàn bạn.

Thành tích là sự ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên trong quá trình tham gia Ngày hội; đồng thời thể hiện sự phong phú, đặc sắc của các giá trị văn hóa truyền thống được đoàn Cao Bằng giới thiệu. Qua đó, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Cao Bằng, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương, lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Cao Bằng nhận cờ đăng cai, tiếp nối hành trình kết nối văn hóa Mông

Dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với đoàn Cao Bằng tại Ngày hội lần thứ IV là việc tỉnh vinh dự nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V năm 2031. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức, để Ngày hội tiếp tục trở thành không gian hội tụ, giao lưu văn hóa của đồng bào Mông trên cả nước.

Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết và gắn bó qua nhiều thế hệ. Trong không gian văn hóa đa dạng đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 11,6% dân số toàn tỉnh, sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những nét văn hóa thể hiện qua tiếng khèn, trang phục, tiếng nói, phong tục, lễ hội và các hình thức sinh hoạt cộng đồng là một phần quan trọng trong kho tàng văn hóa của tỉnh.

Đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V năm 2031.

Những năm qua, Cao Bằng quan tâm công tác bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Phát biểu về việc Cao Bằng đón nhận cờ đăng cai, đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhấn mạnh: Đón nhận cờ đăng cai hôm nay, đối với Cao Bằng, không chỉ là đón nhận một niềm vinh dự, mà còn là đón nhận trách nhiệm. Đó là trách nhiệm tiếp nối thành công của các kỳ ngày hội; trách nhiệm cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương gìn giữ, tôn vinh, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, để ngày hội thực sự là nơi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào Mông và các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước.

Theo đồng chí Hà Nhật Lệ, việc đăng cai tổ chức Ngày hội lần thứ V năm 2031 là cơ hội để Cao Bằng giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, quảng bá hình ảnh Cao Bằng - miền non nước giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch bền vững.

Các nghệ nhân tỉnh Cao Bằng biểu diễn tiết mục "Cao Bằng đón bạn" trong lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV.

Từ cuộc hội tụ ở Điện Biên đến cuộc hẹn tại Cao Bằng năm 2031 là sự tiếp nối của hành trình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Việc nhận cờ đăng cai mở ra cơ hội để Cao Bằng phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa, tăng cường kết nối giữa các địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững.

Ngày hội tại Điện Biên khép lại, nhưng âm vang tiếng khèn, sắc màu trang phục và tinh thần đoàn kết vẫn tiếp tục lan tỏa. Với trách nhiệm của địa phương đăng cai kỳ tiếp theo, Cao Bằng sẽ có thêm cơ hội để kết nối những sắc màu văn hóa Mông Việt Nam, đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng và góp phần để di sản văn hóa tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay.