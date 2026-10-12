Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo TTXVN, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Trung Quốc là nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống, là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có vị trí hết sức quan trọng.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, Lào và Campuchia, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước thời gian qua; cho rằng tiềm năng, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, nhất là trong thương mại hàng hóa, xuất khẩu nông sản, du lịch, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, để tăng cường hiểu biết, hợp tác và làm ăn hiệu quả với các đối tác nước ngoài, việc học tập, sử dụng thành thạo ngôn ngữ của nước bạn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Từ thực tế có khoảng 25.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo nguồn nhân lực am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực thế mạnh của Trung Quốc. Đồng thời nghiên cứu, đánh giá tình hình học tập ngôn ngữ của sinh viên hai nước, qua đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác giáo dục, đào tạo, tạo nguồn nhân lực phục vụ quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố và nâng cao.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tại buổi gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ đối với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện chế độ dành cho cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, ổn định cuộc sống gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng, nhất là giải quyết kịp thời các vấn đề pháp lý, thủ tục hộ tịch, cư trú, học tập, lao động và sinh sống của bà con theo quy định; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam tại Trung Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương…