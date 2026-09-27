Cựu Tăng Ni sinh khóa IV Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tà Thiết

Đây là dịp để cựu Tăng Ni sinh khóa IV Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cùng trở về mái trường xưa trong tâm niệm tri ân chư tôn đức giáo thọ, tưởng nhớ những bậc thầy đã viên tịch, đồng thời ôn lại hành trình tu học và phụng sự Tam bảo sau 25 năm rời mái trường Phật học.

Theo chương trình, chư tôn đức đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tà Thiết, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức đêm thiền trà và hoa đăng tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước để tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chư tôn đức lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ và chư huynh đệ cùng khóa IV đã viên tịch.

Đêm thiền trà và hoa đăng tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cựu Tăng sinh khóa IV Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ôn lại những kỷ niệm và ý nghĩa của ngày hội ngộ.

Dịp này, chư Tăng Ni cùng lắng lòng theo dõi video ghi lại những hình ảnh, dấu ấn của khóa IV trong hành trình tu học.

Trong không gian gần gũi và ấm tình pháp lữ, chư tôn đức đã chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm và bài học trên bước đường tu học, hành đạo, làm Phật sự sau ngày ra trường.

Chư Tăng Ni chia sẻ tại buổi họp mặt

Một nội dung đặc biệt của chương trình là phần “Lời nhắn gửi 5-10 năm” do Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì Quan Âm tu viện hướng dẫn. Chư tôn đức tham dự đã viết những lời nhắn gửi đến chính mình và chư huynh đệ trong tương lai, ghi lại tâm nguyện tu học, hành đạo và mong ước cho ngày hội ngộ tiếp theo. Những thông điệp được lưu niệm, niêm phong để mở lại vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra trường.

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận tình pháp lữ được vun bồi qua thời gian, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự trở về, gặp gỡ và tiếp nối tinh thần tu học, phụng sự của người học Phật.

Chương trình khép lại trong niềm hoan hỷ, với thời khóa hồi hướng và lời nguyện cùng giữ gìn tình Linh Sơn cốt nhục, tiếp tục tinh tấn trên con đường tu học và hành đạo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

25 năm - ngày hội ngộ