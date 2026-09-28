Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh
Báo cáo kết quả tại Hội nghị tổng kết chương trình giáo dục di sản văn hóa cho học sinh giai đoạn 2023-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2027-2030 diễn ra sáng 25/9 tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho thấy, qua 4 năm triển khai, với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, thiết chế văn hóa và nhà trường, chương trình giáo dục di sản văn hóa cho học sinh giai đoạn 2023-2026 đạt nhiều kết quả tích cực.
Phương pháp giáo dục di sản từng bước chuyển từ truyền thụ lý thuyết sang các hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo sự quan tâm và hưởng ứng của học sinh.
Giai đoạn 2023-2026, chương trình được triển khai qua 44 hoạt động, thu hút hơn 8.100 lượt học sinh. Riêng năm 2026, khoảng 4.000 học sinh được tiếp cận di sản thông qua trưng bày lưu động, giao lưu nghệ nhân và hành trình Chuyến xe Di sản. Các em được tìm hiểu về đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật hát bội, nghề gốm, nghề làm bánh tráng, đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện.
Một số trường còn đưa di tích lịch sử trở thành những "lớp học di sản" thông qua các hoạt động trải nghiệm như Theo dòng lịch sử, Đi tìm mật thư. Đáng nói, tại nhiều trường, 100% học sinh có chuyển biến về nhận thức, coi di sản là niềm tự hào gắn với đời sống thay vì những kiến thức khô khan trong sách vở.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/giao-duc-di-san-van-hoa-cho-hoc-sinh-20260928052959461.htm