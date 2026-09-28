Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh

Phương pháp giáo dục di sản từng bước chuyển từ truyền thụ lý thuyết sang các hoạt động trải nghiệm thực tế, tạo sự quan tâm và hưởng ứng của học sinh.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Giai đoạn 2023-2026, chương trình được triển khai qua 44 hoạt động, thu hút hơn 8.100 lượt học sinh. Riêng năm 2026, khoảng 4.000 học sinh được tiếp cận di sản thông qua trưng bày lưu động, giao lưu nghệ nhân và hành trình Chuyến xe Di sản. Các em được tìm hiểu về đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật hát bội, nghề gốm, nghề làm bánh tráng, đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện.

Một số trường còn đưa di tích lịch sử trở thành những "lớp học di sản" thông qua các hoạt động trải nghiệm như Theo dòng lịch sử, Đi tìm mật thư. Đáng nói, tại nhiều trường, 100% học sinh có chuyển biến về nhận thức, coi di sản là niềm tự hào gắn với đời sống thay vì những kiến thức khô khan trong sách vở.