Du lịch thế nào giữa mùa mưa Đà Lạt, Măng Đen?

Tháng 5-11, khu vực Tây Nguyên chính thức bước vào mùa mưa. Từ tháng 7 trở đi, những cơn mưa nhỏ dai dẳng hay lớn như trút nước vào buổi sáng hoặc chiều xuất hiện nhiều hơn, dễ gây ngập úng hoặc một số điểm có nguy cơ sạt lở taluy cao.

Tuy nhiên, vào mùa này, nhịp sống tại các điểm đến như Đà Lạt (Lâm Đồng), Măng Đen (Kon Tum cũ) hay Gia Lai, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)... chậm lại, cây cối tươi tốt và khí hậu đặc biệt mát mẻ, phù hợp du lịch nghỉ dưỡng, cảm nhận văn hóa địa phương.

Do Tây Nguyên có địa hình đồi núi, đèo dốc đặc thù, du khách đến vui chơi mùa mưa cần lưu ý về lịch trình, sức khỏe và di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân trong chuyến đi.

Linh hoạt kế hoạch theo dự báo thời tiết

Du lịch mùa này, du khách cần theo dõi dự báo thời tiết, cảnh báo mưa bão qua ứng dụng Windy, AccuWeather và cập nhật tin tức từ chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ. Việc chuẩn bị trước lịch trình tham quan, vui chơi thay thế cũng là cách để giữ tinh thần suốt chuyến đi.

Vào ngày lượng mưa hoặc độ ẩm không khí cao, du khách nên chọn điểm đến có mái che như bảo tàng, khu vui chơi, chợ, quán cà phê… Tránh vui chơi ngoài trời sau 16h khi dự báo thời tiết xấu.

Du khách chụp ảnh tại Măng Đen hồi tháng 7. Ảnh: Kiều Oanh.

Ở Măng Đen, du khách có thể ngồi quán cà phê, ăn uống. Đà Lạt có một số điểm tham quan nổi bật như Dinh Bảo Đại, nhà thờ Con Gà, chợ Đà Lạt... Nếu đến Buôn Ma Thuột cũng có thể tham quan Bảo tàng Đắk Lắk, biệt điện Bảo Đại, Bảo tàng Thế giới Cà phê...

Chọn phương tiện an toàn

Du khách đi từ TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận nên chọn xe giường nằm cao cấp hoặc limousine. Tránh đi chuyến đêm do dễ gặp sương mù dày và đường trơn khi đổ đèo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lựa chọn tối ưu là đi máy bay đến sân bay Liên Khương, sau đó di chuyển bằng taxi đến Đà Lạt hoặc xe khách đến Măng Đen.

Tại các điểm đến, nếu không quen địa hình có thể gọi taxi hoặc ôtô công nghệ. Nếu thuê ô tô tự lái, nên chọn loại gầm cao, kiểm tra kỹ lốp và phanh. Nếu đang đi trên đường mà gặp mưa giông, nên chủ động tìm chỗ trú kiên cố như hàng quán, trạm xăng.

Trường hợp di chuyển bằng xe máy, du khách nên ưu tiên xe số để dễ điều chỉnh tốc độ, bởi Tây Nguyên nhiều đường đèo và dốc cao. Tuy nhiên, cần dừng lại ngay khi trời có gió lớn, sấm sét hoặc mặt đường bắt đầu ngập.

Cân nhắc cung đường di chuyển

Tây Nguyên phần lớn là đất đỏ bazan, dễ rửa trôi và sạt lở. Trong những ngày mưa, du khách nên lái xe với tốc độ chậm, quan sát cẩn thận. Tránh băng qua đập tràn, đi đường mòn, đường gần vách núi hoặc đi trong đêm tối. Tuyệt đối không di chuyển lên các ngọn đồi cao hoặc nơi nhiều kim loại, dây điện.

Khung cảnh Đà Lạt vào mùa mưa năm nay. Ảnh: Bùi Huy Tưởng.

Đặc biệt, ở Đà Lạt, một số khu vực trũng hoặc ven suối như Phan Đình Phùng, Thánh Mẫu, Nguyễn Công Trứ, Lữ Gia có thể ngập cục bộ khi mưa kéo dài. Nơi có taluy cao, đồi dốc như phường 10 (cũ), đèo Prenn, đèo Mimosa cần đề phòng nguy cơ sạt lở.

Ưu tiên lưu trú ở trung tâm

Ở khu vực trung tâm thường có hạ tầng tốt, ít ngập, dễ di chuyển khi mưa lớn. Du khách nên chọn khách sạn hoặc homestay kiên cố, hệ thống thoát nước tốt. Khi đặt phòng cần lọc theo từ khóa như "mùa mưa", "đi lại thuận tiện" để đánh giá chất lượng thực tế.

Hạn chế lưu trú gần rừng thông, ven thung lũng, trên đồi hoặc khu vực suối, hồ. Nhiều du khách có xu hướng thuê phòng ban công hoặc cửa kính lớn để ngắm núi rừng. Tuy nhiên, những ngày mưa lớn, gió quật mạnh dễ làm hỏng cửa kính và nước tràn vào phòng.

Ở Đà lạt, du khách nên chọn cơ sở lưu trú gần chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, ga Đà Lạt. Với Măng Đen, các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong... cũng nhiều khách sạn, homestay.

Chuẩn bị trang phục giữ ấm và thuốc men

Để thích nghi với thời tiết Tây Nguyên, áo mưa nên mang theo mọi lúc mọi nơi để tránh cơ thể nhiễm lạnh. Mùa này, trời mưa và độ ẩm cao khiến nhiệt độ giảm, du khách hãy chuẩn bị trang phục giữ ấm dài và dày. Riêng quần áo mặc bên trong chọn các chất liệu nhanh khô, phòng trường hợp ướt mưa nhưng quần áo không đủ thay thế. Dép lê, ủng hoặc sandal là lựa chọn tối ưu.

Tốt nhất nên mang thêm túi zip để bảo quản giấy tờ quan trọng và các thiết bị điện tử.

Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) sau một cơn mưa lớn. Ảnh: Duy Hiệu.

Mùa mưa là thời điểm dễ phát sinh các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Du khách cần chuẩn bị túi y tế cá nhân gồm thuốc cảm, thuốc đau bụng, dầu gió, băng cá nhân, miếng dán giữ nhiệt… Tránh ăn các thực phẩm có tính hàn hoặc thức ăn nguội vì dễ làm đầy bụng, khó tiêu trong điều kiện thời tiết lạnh.