PGS.TS Nguyễn Huy Phương làm giám khảo cuộc thi piano quốc tế 2027

Tiếp nối thành công qua ba mùa giải, cuộc thi Festival Piano Talent năm 2027 chính thức bước sang mùa thứ 4 với tên gọi mới: Vietnam International Piano Talent Competition 2027 - cuộc thi Tài năng Piano Quốc tế Việt Nam 2027. Sự kiện đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng chuyên môn và định hướng đưa tài năng trẻ Việt Nam hòa nhập với cộng đồng âm nhạc toàn cầu.

Vietnam International Piano Talent Competition 2027 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và thế giới, cùng sự phối hợp từ Hiệp hội thẩm định trình độ Piano Nhật Bản (PIARA Nhật Bản).

Ban tổ chức cuộc thi tại gặp gỡ báo chí.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 2/10, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam, Trưởng BTC cho biết, cuộc thi mở rộng cho thí sinh từ 5 đến 25 tuổi, không giới hạn quốc tịch và hỗ trợ các tài năng trẻ từ 194 quốc gia tham gia. Sự kiện thi đấu được tổ chức theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, với đa dạng hình thức trình diễn: độc tấu, song tấu piano 4 tay và hòa tấu Concerto piano cùng dàn nhạc giao hưởng.

Đặc biệt, năm nay có bảng Concerto piano hoàn toàn mới, là sân chơi đặc biệt dành riêng cho các thí sinh từng đạt huy chương Vàng ở những mùa giải trước, tạo điều kiện cho các em thử sức với hình thức hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng, đòi hỏi tư duy nghệ thuật, bản lĩnh sân khấu và kỹ thuật cao.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương.

Ban Giám khảo và Hội đồng cố vấn gồm nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, giảng viên hàng đầu trong và ngoài nước: PGS.TS Nguyễn Huy Phương – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS. Đào Trọng Tuyên – Trưởng Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS.Trần Viết Bảo – giảng viên Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Ito Hiroko – Trưởng Ban Thư ký cuộc thi Quốc tế PIARA (Nhật Bản), NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cùng nhiều giảng viên từ các viện, trường nghệ thuật lớn.

Ngoài phần thưởng theo quy định, thí sinh xuất sắc sẽ được chọn vào đội tuyển Piano Talent Việt Nam để tham dự vòng chung kết cuộc thi Piano Quốc tế PIARA tại Nhật Bản.

Thắt chặt quy định về bản quyền, hướng tới hệ sinh thái âm nhạc bền vững

Tại họp báo, BTC chia sẻ đặc biệt khuyến khích các thí sinh thể hiện tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, thí sinh và đơn vị đăng ký phải chủ động xin hoặc mua tác quyền đối với các tác phẩm, bản phối/mix đã được công bố hoặc đăng ký bản quyền theo đúng quy định pháp luật.

Thí sinh tham gia dự thi được BTC lưu ý cẩn trọng trong vấn đề bản quyền.

Không dừng lại ở khuôn khổ một cuộc thi thường niên, Vietnam International Piano Talent Competition định hướng xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc toàn diện. Các Quán quân mùa trước sẽ trở thành Đại sứ Festival Piano Talent để đồng hành trong các hoạt động cộng đồng, truyền thông và chuỗi hòa nhạc.

Đặc biệt, sau mùa giải 2027, chương trình dự kiến triển khai chuỗi trại hè âm nhạc quốc tế Grammy Camps tại Hà Nội, TPHCM, Singapore, cùng các chương trình masterclass (nền tảng giáo dục trực tuyến nổi tiếng toàn cầu), kết nối các tài năng trẻ với các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Vũ Ánh Hằng Nga - thí sinh giành cúp Vàng Festival Piano Talent 2026 biểu diễn tại gặp gỡ báo chí