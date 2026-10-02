Dàn nhạc Giao hưởng London trở lại với cuộc hẹn mùa Thu Hà Nội

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội”, LSO sẽ biểu diễn trong khuôn khổ Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) do Vietnam Airlines phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng London và Nhà hát Hồ Gươm tổ chức.

Đây là lần tiếp theo LSO đồng hành cùng VACC, tiếp tục đưa những nghệ sĩ và tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới đến với công chúng Thủ đô.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano chỉ huy trưởng LSO từ tháng 9/2024. (Nguồn: LSO)

Tiếp tục mối duyên nghệ thuật

Đứng trên bục chỉ huy lần này là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, Chỉ huy trưởng LSO từ tháng 9/2024. Trước khi đảm nhiệm vị trí tại LSO, ông có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh, để lại dấu ấn qua nhiều chương trình opera và giao hưởng lớn, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ, dàn nhạc danh tiếng.

Trở lại Hà Nội lần thứ hai, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano bày tỏ niềm vinh hạnh sâu sắc và khẳng định việc gìn giữ, bảo vệ mối quan hệ hợp tác đặc biệt này giữa LSO, Vietnam Airlines cùng các cơ quan văn hóa Hà Nội là sứ mệnh vô cùng quan trọng đối với cá nhân ông.

Hai nghệ sĩ độc tấu cũng là những thành viên chủ chốt của LSO. Benjamin Marquise Gilmore là nghệ sĩ violin người Anh. Trước khi về dàn nhạc, anh từng là concertmaster của Philharmonia Orchestra giai đoạn 2019 đến 2023, là leader của Scottish Chamber Orchestra từ 2016 đến 2019 và là thành viên tứ tấu Navarra Quartet từ năm 2021. Anh từng đoạt giải tại các cuộc thi Oskar Back, Joseph Joachim và Salzburg Mozart. Gilmore lớn lên trong một gia đình làm nhạc, với ông nội là nhạc trưởng Lev Markiz.

Còn Eivind Ringstad sinh năm 1994, người Na Uy. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành giải nhất Eurovision Young Musicians 2012 tại Vienna, từng độc tấu cùng Oslo Philharmonic, Mozarteum Orchester Salzburg hay BBC Symphony Orchestra. Cây đàn anh đang sử dụng là chiếc viola “Conte Vitale” do Andrea Guarneri chế tác năm 1676, được quỹ Dextra Musica cho mượn.

Ban tổ chức và đại diện LSO gặp gỡ báo chí trước đêm diễn tại Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Theo ông Đỗ Đông Hưng, Phó Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines, từ mùa đầu tiên năm 2017 đến nay, VACC từng bước xây dựng vị trí của một chương trình văn hóa có sự đầu tư lâu dài.

“Để xây dựng một chương trình văn hóa có uy tín cần thời gian và sự đầu tư lâu dài. Chất lượng nghệ thuật phải được duy trì qua từng mùa, quan hệ với các đối tác quốc tế cần được củng cố và chương trình phải tiếp tục thu hút được sự quan tâm của khán giả”, ông Đỗ Đông Hưng cho biết.

Theo ông, việc các nghệ sĩ quốc tế nhiều lần trở lại Hà Nội là một trong những kết quả rõ nét của quá trình duy trì chất lượng nghệ thuật và hợp tác quốc tế qua nhiều mùa.

Ba tác phẩm, một hành trình âm nhạc nhiều sắc thái

VACC 2026 lựa chọn ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau. Mở đầu là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, với những lớp âm thanh giàu màu sắc, tạo nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart đưa khán giả đến với một thế giới âm nhạc cân bằng và tinh tế. Tác phẩm có sự tham gia của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore ở violin và Eivind Ringstad ở viola, trong sự đối đáp với toàn bộ dàn nhạc.

Khép lại là Symphony No.5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, tác phẩm nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch. Sự nối tiếp giữa ba tác phẩm tạo nên một đường nét âm nhạc từ nhẹ nhàng, giàu chất thơ đến dồn dập, kịch tính.

Không chỉ tập trung vào các buổi biểu diễn, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ với cộng đồng yêu nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ nghệ sĩ quốc tế và tiếp cận gần hơn với quá trình hình thành một chương trình biểu diễn.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano bày tỏ niềm vui khi được trở lại Hà Nội. (Nguồn: BTC)

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá sự kiện là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong và ngoài nước.

Theo bà, thông qua sự phối hợp với Vietnam Airlines, nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Nội sẽ được đưa lên các chuyến bay thương mại, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của bạn bè quốc tế với văn hóa và hình ảnh thành phố.

Với sự tham gia của một trong những dàn nhạc giao hưởng danh tiếng thế giới cùng các nghệ sĩ quốc tế, VACC 2026 tiếp tục mở rộng không gian giao lưu nghệ thuật tại Hà Nội.

Sự kiện cũng cho thấy hướng kết hợp giữa hoạt động biểu diễn, hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa, du lịch trong việc đưa hình ảnh Thủ đô đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.