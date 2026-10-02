Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London

Gặp gỡ báo chí giới thiệu về Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về chương trình diễn ra sáng 2/10 tại Hà Nội, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết: Khi khởi xướng VACC từ năm 2017, Vietnam Airlines không đặt mục tiêu đơn thuần là tổ chức một chương trình hòa nhạc, mà hướng tới xây dựng một điểm hẹn văn hóa có chất lượng, đưa những chương trình nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam; qua đó phát triển thêm những sản phẩm văn hóa có chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Đỗ Đông Hưng, hành trình của VACC từ năm 2017 đến nay cho thấy để xây dựng một chương trình văn hóa có uy tín cần thời gian và sự đầu tư lâu dài; chất lượng nghệ thuật phải được duy trì qua từng mùa; quan hệ với các đối tác quốc tế cần được củng cố và chương trình phải tiếp tục thu hút được sự quan tâm của khán giả. Việc các nghệ sĩ quốc tế nhiều lần trở lại Hà Nội là một trong những kết quả rõ nét của quá trình đó.

Ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông Vietnam Airlines, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Năm nay, VACC tiếp tục chào đón LSO - một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới, đã nhiều lần trở lại Hà Nội cùng nhiều nghệ sĩ và nhạc trưởng danh tiếng. Qua đó, góp phần tạo cầu nối giữa khán giả Hà Nội và các nghệ sĩ, tác phẩm của âm nhạc giao hưởng thế giới.

Đồng hành cùng LSO lần này là nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, người giữ vị trí Chỉ huy trưởng của dàn nhạc từ tháng 9/2024. Ông có hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát Opera Hoàng gia Anh và từng chỉ huy nhiều chương trình opera, giao hưởng, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc quốc tế.

Chỉ huy trưởng Sir Antonio Pappano cho biết, dù đây là lần thứ hai quay trở lại Việt Nam, ông vẫn có những cảm xúc mới mẻ và mong muốn mang tới cho khán giả Thủ đô những tác phẩm âm nhạc đẹp nhất.

Chỉ huy trưởng Sir Antonio Pappano phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo đó, trong chương trình được thiết kế riêng cho khán giả Việt Nam, VACC 2026 sẽ giới thiệu ba tác phẩm thuộc những phong cách và thời kỳ khác nhau. Mở đầu là “The Enchanted Lake” của Anatoly Lyadov - tác phẩm nổi bật với những lớp âm thanh giàu màu sắc, gợi nên không gian huyền ảo và giàu chất thơ.

Tiếp đó, “Sinfonia Concertante” của Wolfgang Amadeus Mozart mang đến vẻ đẹp cân bằng, tinh tế, với phần trình diễn độc tấu của nghệ sĩ violin Benjamin Marquise Gilmore và nghệ sĩ viola Eivind Ringstad trên bức nền hòa thanh cùng LSO.

Khép lại buổi trình diễn là “Symphony No.5” của Pyotr Ilyich Tchaikovsky, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc Nga, nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, những cao trào mạnh mẽ và tính kịch giàu sức biểu đạt.

Ba tác phẩm với những sắc thái riêng tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều cung bậc, từ vẻ đẹp nhẹ nhàng, đậm chất thơ đến thanh âm mạnh mẽ và kịch tính.

Ông John Harte, Giám đốc điều hành Dàn nhạc Giao hưởng London, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm thu Hà Nội”, VACC 2026 do Vietnam Airlines phối hợp LSO và Nhà hát Hồ Gươm tổ chức. Qua âm nhạc, chương trình góp phần đưa những giá trị văn hóa quốc tế đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - một thành phố giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp có nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật quốc tế lớn được tổ chức, thu hút đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu thế giới tham gia, tiêu biểu như: Festival Thăng Long - Hà Nội, Hanoi Jazztival, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội,... Và VACC tiếp tục là cơ hội để quảng bá hình ảnh một Hà Nội giàu bản sắc, năng động tới bạn bè quốc tế, nhất là vào thời điểm mùa thu - khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, cũng mùa cao điểm thu hút đông du khách quốc tế đến thăm Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc sản xuất, cho biết VACC đã qua nhiều mùa tổ chức, và mỗi chương trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với những tiêu chuẩn cao. “Để có một buổi biểu diễn nhạc cổ điển, trước hết phải có một dàn nhạc tuyệt vời, một chỉ huy tuyệt vời, những nhạc cụ chất lượng và tất cả các khâu chuẩn bị đều phải được thực hiện ở mức chuyên nghiệp”, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc sản xuất, chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ mong muốn VACC sẽ tiếp tục được Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội duy trì, đồng thời có thêm những cơ hội tổ chức các chương trình ngoài trời để đông đảo khán giả Thủ đô có thể tiếp cận với âm nhạc giao hưởng thế giới.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, bên cạnh 2 đêm diễn chính, VACC 2026 còn có các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là dịp để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu thêm về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ các nghệ sĩ quốc tế và có trải nghiệm gần gũi hơn với những người đứng sau các buổi trình diễn trên sân khấu.