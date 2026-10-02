Khai mạc triển lãm ảnh về di tích lịch sử - văn hóa TP Hồ Chí Minh

Triển lãm trưng bày 283 tác phẩm của 28 thành viên CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác phẩm ghi lại vẻ đẹp đa dạng của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố, từ những công trình mang dấu ấn thời gian đến các không gian kiến trúc hòa nhịp với đời sống đô thị hiện đại.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn riêng về di sản, thể hiện sự tìm tòi trong sáng tác và tình cảm của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đối với thành phố. Không gian triển lãm qua đó góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật "Di tích Lịch sử - Văn hóa TP Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh Phan Thị Bích Hường cho rằng, các tác phẩm thể hiện sự giao thoa giữa quá khứ và nhịp sống hiện đại, đồng thời cho thấy tình yêu, niềm tự hào của các nữ nghệ sĩ đối với thành phố. Hoạt động cũng góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản và giáo dục truyền thống.

Dịp này, CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu ra mắt tập sách ảnh nghệ thuật cùng tên “Di tích Lịch sử - Văn hóa TP Hồ Chí Minh”, quy tụ 396 tác phẩm của 28 nữ nghệ sĩ. Ấn phẩm là kết quả của quá trình sáng tác, tìm hiểu và ghi lại những giá trị di sản của thành phố, đồng thời đánh dấu chặng đường 36 năm hình thành và phát triển của CLB.

Người dân TP Hồ Chí Minh xem các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12/10, mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đồng thời kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ (20/10/1981 - 20/10/2026) và 36 năm CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu hình thành, phát triển.