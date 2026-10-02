Liên hoan ẩm thực truyền thống và quảng bá sản phẩm đặc trưng Khánh Hòa

Ngày 2-10, tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Thuận (phường Đông Hải), Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Liên hoan ẩm thực truyền thống và trưng bày, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái, OCOP khu vực kinh tế tập thể tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Liên hoan có sự tham gia của các hợp tác xã; doanh nghiệp; cơ sở du lịch; hội liên hiệp phụ nữ xã, phường; hội nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị mang đến nhiều món ăn truyền thống, ẩm thực địa phương cùng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm phục vụ du lịch nông nghiệp, cộng đồng và sinh thái. Trong đó, nhiều sản vật đặc trưng của địa phương như hải sản, yến sào, nho, dê, cừu, măng tây… được giới thiệu, chế biến thành các món ăn, thể hiện sự phong phú của văn hóa ẩm thực Khánh Hòa.

Ban Giám khảo chấm điểm các gian hàng trưng bày tại liên hoan.

Hoạt động nhằm tạo không gian giao lưu, giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực địa phương, đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng, sinh thái. Đây cũng là dịp để các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác và tiêu thụ sản phẩm.

Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia.