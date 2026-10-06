Giá vàng trong nước 'lặng sóng'

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay 4.140,79 USD (cập nhật lúc 06:00:51 06/10/2026), tăng 0,03% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 1,12 USD/ounce.

Giá vàng trong nước không ghi nhận sự biến động lớn.

Giá vàng thế giới nhích nhẹ khi các nhà đầu tư giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này, mặc dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 22%, giảm mạnh so với khoảng 70% vào tuần trước. Tuy nhiên, họ vẫn dự báo xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 84%, theo Công cụ FedWatch của CME.

Lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu tư vào vàng.

“Khả năng giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua thực sự quay trở lại, nguyên nhân chủ yếu là đồng USD đang tăng giá”, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com nhận định.

Tuần này, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối thưa, diễn biến địa chính trị có thể trở thành yếu tố chi phối thị trường. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi PMI dịch vụ ISM, biên bản cuộc họp Fed tháng 9 và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Trong nước, chốt phiên 5/10, giá vàng miếng ổn định. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Riêng chiều mua vào của Phú Quý thấp hơn các thương hiệu khác 20.000 đồng.

Còn vàng nhẫn đi ngang và tăng, giảm tùy thương hiệu. Cụ thể, SJC giao dịch ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều; DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả hai chiều; PNJ niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Theo giới chuyên môn, vàng ở vùng giá trên 140 triệu đồng/lượng không còn là kênh đầu tư lướt sóng T+ dành cho dòng vốn ngắn hạn. Chênh lệch mua - bán quá cao sẽ triệt tiêu toàn bộ lợi nhuận kỳ vọng của các sóng tăng nhỏ.

Do đó, chỉ nên xem vàng là kênh trú ẩn an toàn và tích lũy dài hạn. Tỷ trọng nắm giữ vàng chỉ nên chiếm từ 10% - 15% tổng danh mục tài sản ròng. Việc vay mượn hoặc dùng đòn bẩy tài chính để "bắt đáy" hay "đón sóng" vàng ở thời điểm hiện tại là hành động vô cùng mạo hiểm.