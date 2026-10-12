Giá vàng ngày 12/10: Vàng miếng SJC bán ra ở mức 144,8 triệu đồng/lượng

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu ít biến động.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 12/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 12/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 140,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 140-144 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,9-144,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,8 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 19 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.212,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà tăng khi áp lực ban đầu từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và những lo ngại về lạm phát tái diễn nhường chỗ cho sự phục hồi vào cuối tuần nhờ đồng USD yếu hơn, giá dầu hạ nhiệt và các nhà đầu tư tăng cường mua vào khi giá giảm.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Theo Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, tuần này, một nửa trong số 14 chuyên gia Phố Wall (Wall Street) dự đoán giá vàng sẽ tăng; 2 nhà phân tích (14%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm; 5 người còn lại (36%) nghiêng về kịch bản giá đi ngang.

Bên cạnh đó, tại Phố Chính (Main Street), 93 nhà đầu tư nhỏ lẻ trong số 206 nhà đầu tư tham gia khảo sát (tương đương 45%) tin rằng giá vàng sẽ tăng; 77 người khác (37%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 36 nhà đầu tư còn lại (18%) đưa ra quan điểm trung lập.

Về giá vàng tuần này, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết: Hiện thị trường tin rằng FED sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 này làm giảm bớt áp lực ngắn hạn lên vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tiếp tục neo cao có thể hạn chế đà tăng giá, nhưng vàng vẫn sẽ tăng trong tuần.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 102,14 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức 5,242%; chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới giảm 1,5%, giao dịch quanh mức 102,97 USD/thùng đối với dầu Brent và 90,07 USD/thùng với dầu WTI.